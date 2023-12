W piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Nadal prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe są również burze. Suma opadów na północy kraju wyniesie do 20 mm, na południu i wschodzie tych opadów powinno być nieco mniej.

Przyrost pokrywy śnieżnej na północy kraju, na Pomorzu i w woj. zachodniopomorskim, miejscami wyniesie do 10 cm, a na południu kraju, czyli w obszarze Sudetów i Karpat do ok. 80 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C do 5 st. C.

Silny wiatr

Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni - umiarkowany i dość silny. Na wschodzie powieje w porywach do 70 km/h, na zachodzie oraz na północy kraju do 90 km/h, lokalnie nad morzem porywy wiatru mogą sięgać do 110 km/h.

Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną prędkość do 120 km/h, w Sudetach do 150 km/h powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z piątku na sobotę nadal będzie zachmurzenie duże, tylko miejscami mogą się pojawić większe przejaśnienia. Wystąpią opady śniegu, na Wybrzeżu także opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 st. C do 1 st. C na zachodzie kraju. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, zwłaszcza Karpat, tam termometry pokażą minus 6 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h. Nad morzem prędkość wiatru wyniesie około 100 km/h. W górach do około 130 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Główne zagrożenie pogodowe

"Piątek będzie kolejnym dniem z możliwością wystąpienia burz nad Polską. Głównym zagrożeniem pozostanie silny wiatr. W ciągu dnia występować będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej, ale także i samego śniegu" - informuje Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info