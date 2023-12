Po silnym uderzeniu zimy nadeszły roztopy i typowo jesienna aura. Płaty śniegu można jeszcze zobaczyć m.in. we wschodniej Polsce, do tego dochodzą mgły i marznące opady deszczu. Wielbiciele "białych świąt" z niepokojem przeglądają nadchodzące prognozy. Co mówią o temperaturze na najbliższe 2 tygodnie?

IMGW: Temperatury na weekend

W piątek 15 grudnia najcieplej będzie na zachodzie kraju do 4°C, najchłodniej na Suwalszczyźnie – do -6°C. Mroźnie w górach i na terenach podgórskich – nawet do -10°C. W sobotę temperatury maksymalne ponownie na zachodnich krańcach kraju – 6-7°C, na wschodnie ok. 2°C. Najchłodniej w górach – do -8°C, w centralnej Polsce 0°C. W niedzielę dalszy, lekki wzrost temperatury do nawet 10°C w województwie dolnośląskim. Na wschodzie maks. 6°C, min. -2°C. Mieszkańcy centralnej Polski mogą spodziewać się w niedzielę temperatur rzędu min. 4°C – maks. 7°C.

Prognoza na wtorek i środę. Lekki wzrost temperatury

Ciekawie prezentują się prognozy na kilka dni przed świętami. Najwyższe temperatury zobaczymy m.in. we wtorek 19.12 i w środę 20.12. Według wstępnych prognoz we wtorek możemy spodziewać się temp. nawet do 12°C na Dolnym Śląsku. Na przeważającym obszarze kraju maks. ok. 10°C, na wschodzie 5-6°C. Od czwartku nadejdzie lekkie, stopniowe ochłodzenie.

Jaka temperatura w Wigilię i Boże Narodzenie?

Według wstępnych prognoz IMGW, 24.12 na termometrach zobaczymy maksymalnie 2°C na zachodzie kraju, min. -1°C na zachodzie i w centrum. We wschodnich województwach maks. 2°C na Podkarpaciu, min. -2°C. W centrum w ciągu dnia ok 1°C na plusie. Przewidywane różnice temperatur będą niewielkie. Najchłodniej w górach i na terenach podgórskich – maks. -6°C, min. do -11°C.

W Boże Narodzenie przewidywane jest niewielkie ochłodzenie – do 1°C na przeważającym obszarze kraju. Przewidywane temp. minimalne – do -2°C na wschodzie Polski. Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia z podobną prognozą – najcieplej na Dolnym Śląsku 3°C, najchłodniej na terenach górskich ok. -10°C. Mieszkańcy Suwalszczyzny zobaczą na termometrach do -5°C.

Po świętach ponownie cieplej

Zapowiadane temperatury "poświąteczne" również będą przypominać raczej jesienny niż zimowy sezon. W czwartek 28.12 przewiduje się temp. maks. nawet do 7°C na zachodzie kraju, 6°C na Śląsku. Na wschodzie 1-2°C. Najchłodniej nad morzem – do -4°C, w centrum kraju 0°C.