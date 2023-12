W najbliższych dniach czeka nas odwilż i wzrost temperatur – wynika z najnowszych danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda do końca tygodnia – temperatura wokół 0 st. C

Pogoda na najbliższy tydzień, do poniedziałku 11 grudnia, będzie oscylowała wokół 0 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północnym zachodzie kraju, w województwach zachodnio-pomorskim, lubuskim i dolnośląskim temperatury maksymalne będą wynosić od -1 st. do 1 st. Celsjusza. W tym czasie temperatura w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim będzie się utrzymywała na poziomie od -1 do -3 st. Celsjusza, a w centralnej Polsce od -2 do 0 st. Celsjusza. Także na południu kraju nie doświadczymy w ciągu dnia siarczystych mrozów. W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim temperatura maksymalna będzie wynosiła od -3 do 1 stopnia Celsjusza.

Pogoda na kolejny tydzień. Nawet 9 stopni w połowie grudnia!

Wiele wskazuje na to, że kolejnytydzień – od 11 do 17 grudnia – będzie jeszcze cieplejszy. W poniedziałek 11 grudnia temperatury wzrosną i będą się utrzymywały przez kolejne dni. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna wyniesie we wtorek 12 grudnia od 4 do 6 stopni, a w kolejnych dniach, np. w piątek 15 grudnia, w zależności od regionu nawet 7, 8 i 9 stopni Celsjusza!

W tym czasie w centralnej części kraju termometry wskażą od 3 go 6 stopni Celsjusza, a na południu – od 1 do 5 stopni Celsjusza. Także w najchłodniejszym zazwyczaj rejonie naszego kraju – na północnym wschodzie – maksymalne temperatury do 17 grudnia będą oscylowały wokół 1 st. Celsjusza.

Najnowsze prognozy: Minimalne temperatury powietrza

Według prognoz synoptyków najniższe temperatury minimalne w ciągu najbliższych 2 tygodni będą we wtorek 5 grudnia. Osiągną one na południu kraju od -14 do nawet -16 stopni Celsjusza. Na zachodzie wyniosą w środę 6 grudnia -4 stopnie Celsjusza, w centrum -7 stopni, a na wschodzie -11 stopni Celsjusza, po czym będą stopniowo rosnąć osiągając w niedzielę 10 grudnia odpowiednio wartości -1, -2 i -4 st. Celsjusza. Znaczne ocieplenie przyjdzie we wtorek 12 grudnia i zostanie z nami do soboty 16 grudnia. Temperatury minimalne w przeważającej części kraju będą wynosiły wówczas od -4 do 4 stopni Celsjusza.

Pogoda na święta 2024: Wstępne prognozy

Jaka pogoda będzie w święta 2024? Według dzisiejszych prognoz opartych o model długoterminowy od ECMWF, święta (tydzień między 25 a 31.12) będzie okresem z temperaturą dodatnią. Może to oznaczać, że nie doświadczymy w święta takiej zimy jaką mamy obecnie.