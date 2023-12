Weekendowe przesilenie opadów śniegu już za nami. Zima dała się szczególnie we znaki mieszkańcom Polski południowej. Prognostycy IMGW przestrzegają przed kolejnym elementem typowo zimowej aury. W najbliższych dniach powinniśmy przygotować się na lokalne, stopniowe obniżenie temperatur, za które będzie odpowiadać antycyklon Dunja znad Rumunii. Zapowiadane nocne i poranne mrozy dały się już we znaki m.in. mieszkańcom południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Polski.

Jak podaje IMGW, najniższą temperaturę tej nocy zanotowano we Wrocławiu: -13°C, a przy gruncie nawet do -20°C

Prognoza pogody na dziś. W nocy chwyci mróz

Początek dnia przywitał nas umiarkowanym i małym zachmurzeniem – szczególnie na południu kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Słabe opady śniegu są przewidywane na północy i wschodzie. Gdzie będzie najchłodniej? W rejonach podgórskich – głównie Karpaty – przewiduje się od –10°C do –6°C. W Małopolsce temp. od –7°C. W centrum nieco "cieplej" – do –2°C. Mieszkańcy zachodnich województw mogą spodziewać się w ciągu dnia temp. 0-1°C.

W nocy mocno się ochłodzi. We wschodniej i południowej Polsce można spodziewać się nawet do -12°C, w rejonach podgórskich Karpat -16°C. Nad morzem -3°C, na zachodzie kraju do -4°C, a w centrum ok. -7°C. W nocy na wschodzie kraju dodatkowym utrudnieniem będą zamarzające mgły ograniczające lokalnie widoczność.

Jaka temperatura w najbliższych dniach?

Od wtorku nad Polską będzie przechodził niż ze słabymi opadami śniegu i śniegu z deszczem – głównie za zachodzie kraju. Temperatury w ciągu dnia: od –5°C na Mazurach, po ok. 1°C na Dolnym Śląsku. W nocy z poniedziałku na wtorek – mróz na południu i południowym wschodzie. Mieszkańcy tych terenów mogą spodziewać się w nocy temp. nawet do –13°C. W centrum nocą około -6°C, na północnym zachodzie do -1°C.

W środę, w ciągu dnia temp. od –3°C na północnym wschodzie do 2°C na zachodnich krańcach kraju, z lokalnymi, słabymi opadami śniegu na zachodzie. Lokalnie możliwa gołoledź. W nocy ze środy na czwartek ponownie wróci mróz – w dolinach karpackich i na wschodzie możliwe temp. do około –10°C.

W czwartek, w ciągu dnia temp. od –2°C do 2°C. Na przeważającym obszarze kraju wiatr słaby, zachmurzenie duże z przejaśnieniami.W nocy wróci mróz – najzimniej będzie ponownie na południu kraju z możliwymi spadkami temperatury do –12°C.

W piątek rozpogodzenia na wschodzie, na zachodzie możliwe słabe opady śniegu. Różnice temperatur umiarkowane – od –3°C do 1°C. W sobotę na zachodzie rozpocznie się lekka odwilż.

Uwaga na marznące opady i gołoledź

W ciągu najbliższego tygodnia kierowcy powinni przygotować się na utrudnione lokalnie warunki drogowe. Marznące opady deszczu pojawią się w środę na zachodzie kraju, a w czwartek na południowym zachodzie. W piątek i w sobotę gołoledź będzie wciąż zagrażać mieszkańcom południowo-zachodnich województw.