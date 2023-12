Listopad zaskoczył nas prawdziwie zimową aurą. W wielu regionach temperatury spadły sporo poniżej 0 stopni Celsjusza, a mróz i śnieg dały się we znaki. Jak co roku pojawia się pytanie, jaka będzie pogoda na Boże Narodzenie? Wiele osób marzy o klimatycznych białych świętach. Znamy pierwsze przewidywania synoptyków. Niestety póki co nie są one zbyt optymistyczne. Wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie grudnia czeka nas ocieplenie.