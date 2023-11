IMGW: Mroźny początek tygodnia

Początek tygodnia był mroźny, poczuliśmy powiew zimy. Temperatura nocami spadała aż do -12 stopni Celsjusza. W niektórych rejonach wystąpiły opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Godzin ze słońcem było niewiele. Wszystko wskazuje jednak na to, że czeka nas napływ cieplejszego powietrza.

Prognoza pogody: Jaki będzie czwartek i piątek?

Reklama

W czwartek, ostatni dzień listopada, przewidywane jest spore zachmurzenie. .Jednak opady śniegu będą słabe i wystąpią tylko na Pomorzu. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od -3 stopni na północnym wschodzie, przez około -1 i 0 stopnia w centrum, do jednego stopnia Celsjusza na plusie w rejonie Wybrzeża. Noc z czwartku 30 listopada 2023 roku na piątek 1 grudnia będzie jeszcze mroźna.

Reklama

W piątek do Polski zacznie napływać nieco cieplejsze i wilgotne powietrze. Za sprawą przemieszczającego się frontu atmosferycznego zachmurzenie w całej Polsce będzie duże. Prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, które stopniowo przejdą w deszcz. Mogą wystąpić również marznące opady deszczu lub mżawki powodując gołoledź. Możemy się zatem spodziewać, że będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni w pozostałej części kraju. Wiatr będzie osiągał prędkość do 55 km/h.

Reklama

Jaka będzie pogoda w pierwszy grudniowy weekend?

W nadchodzący weekend 2 i 3 grudnia temperatury powietrza nieco wzrosną. W sobotę będzie pochmurno, aczkolwiek z przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu. Na północnym wschodzie kraju i w górach możemy spodziewać się deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie dodatnia i wyniesie nawet 5 stopni na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu, oraz od 1 do 3 stopni na plusie w pozostałej części kraju. Wiatr południowo zachodni, który w rejonie nadmorskim osiągnie prędkość do 75 km/h.

W niedzielę będzie pochmurno. Mogą pojawić się przelotne opady śniegu, a na Pomorzu Gdańskim również deszczu ze śniegiem. Wietrznie będzie nad morzem - tam umiarkowany południowo-zachodni wiatr może osiągnąć w porywach do 70 km/h. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie między 1 a 3 stopnie Celsjusza. W niektórych rejonach możemy spodziewać się zawiei śnieżnych.

W weekend przewidywane są opady śniegu. Zgodnie z opublikowaną na Twitter/X prognozą pokrywy śnieżnej od IMGW, jej grubość wzrośnie na południu Polski o nawet 30 cm. Najwięcej śniegu w Rzeszowie (do 41 cm). Na Pomorzu opady raczej niewielkie. Najcieńsza pokrywa śnieżna w centralnej i zachodniej Polsce.