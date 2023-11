Pogoda na najbliższe dni: Poranny mróz w całej Polsce

Jak podaje IMGW we wtorek mróz odczują mieszkańcy północnej i wschodniej Polski. Najzimniej będzie w Suwałkach – tutaj temperatura rano wyniosła aż -11 stopni Celsjusza. Z kolei w środę, 22 listopada, w całym kraju temperatury spadną poniżej zera. Nad ranem najzimniej, -11 stopni Celsjusza, będzie w Białymstoku, w Warszawie temperatura spadnie do -10 stopni, a do -9 stopni w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Kielcach. Najcieplej będzie na południu kraju – w Zakopanem -3 stopnie.

Według Portalu zimowego IMGW mróz ma powrócić do całego kraju w piątek, 24 listopada, i utrzymywać się przez kolejne dni.

Marznący deszcz i śnieg. Uwaga na gołoledź na drogach i chodnikach

Wraz z mrozem we wtorek i w środę pojawią się opady deszczu i śniegu. Zmieniająca się pogoda znacznie pogorszy warunki drogowe. We wtorek dzień zapowiada się deszczowy, w niektórych częściach kraju spadnie śnieg i marznący deszcz, który może przyczynić się do powstania gołoledzi. Może doprowadzić do niej również padający i roztapiający się śnieg. W środę ślisko może być na drogach w całym kraju.

Uważać na siebie muszą również piesi, marznące opady mogą sprawić, że lód pokryje chodniki. Ponadto zamarznąć mogą również liście na drzewach, a ich ciężar może łamać gałęzie. Warto zachować szczególną ostrożność.

Prognoza pogody: Opady śniegu w całym kraju jeszcze w tym tygodniu

Po marznących opadach we wtorek i środę nadejdzie krótkie ocieplenie, ale już od piątku znów zrobi się zimniej. Według prognoz pokrywy śnieżnej zamieszczonych na Portalu zimowym IMGW, w sobotę 25 listopada śnieg ma padać właściwie w całym kraju, a przez weekend poziom pokrywy śnieżnej ma się zwiększać. Tego dnia w Koszalinie spaść może nawet do 12 centymetrów śniegu.W pozostałych częściach kraju będzie go zdecydowanie mniej.

Jednak stopniowo zimowa aura będzie się przedostawać do wszystkich części kraju i według prognoz w środę 29 listopada możemy spodziewać się jej w pełni. Najcieńsza pokrywa śnieżna przewidywana jest dla Gorzowa (2 centymetry) oraz Poznania (3 centymetry), najgrubsza – dla Koszalina i Zakopanego (17 centymetrów). Ten atak zimy ma być najłagodniejszy w centrum kraju i na wchodzie.