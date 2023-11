Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na najbliższe dwa tygodnie – od 20 listopada do 3 grudnia. Jest to predykcja modelu GFS.

Nawet 10 stopni Celsjusza w najbliższych dniach

Zgodnie z prognozami, poniedziałek i wtorek będą wyjątkowo ciepłe jak na tę porę roku głównie na zachodzie kraju. W województwach lubuskim, dolnośląskim i zachodnio-pomorskim temperatura maksymalna ma wynieść nawet 10 stopni, a w piątek 24 listopada w województwie zachodnio-pomorskim – nawet 11 stopni.

W centralnej i wschodniej części kraju temperatury będą niższe. Temperatury maksymalne w najbliższym tygodniu będą wynosić ok. 7 stopni Celsjusza w województwie wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim (z wyjątkiem ochłodzenia w środę 22 listopada do poziomu ok. 1 lub 0 stopni Celsjusza w tych regionach) i ok. 5 i 3 stopni w województwach podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim.

Prognoza pogoda na przyszły tydzień. "Lekka zima"

Od poniedziałku 27 listopada do czwartku 30 listopada temperatury znacząco się obniżą. W całym kraju maksymalne temperatury będą wynosić ok. 0 stopni Celsjusza - z wahaniami od -1 na wschodzie kraju do dwóch stopni na zachodzie. Temperatura minimalna będzie wynosiła ok. -3 i -4 stopnie Celsjusza. Wyjątkiem będzie województwo małopolskie, gdzie temperatura minimalna będzie wynosić w ostatnich dniach listopada ok. -10 stopni Celsjusza.

Ocieplenie na początku grudnia

Według prognoz, początek grudnia będzie dość ciepły, a minusowe temperatury będą rzadkością. Temperatura maksymalna w województwie lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim wyniesie w pierwszych 3 dniach grudnia 8 stopni Celsjusza. W województwie świętokrzyskim i łódzkim temperatura maksymalna wyniesie ok. 2 stopni Celsjusza, a w województwach podlaskim i lubelskim – ok. 1 lub 0 stopni.

Należy pamiętać, że w przypadku predykcji modelu GFSprognoza pogody powyżej 7 dni obarczona jest sprawdzalnością <50 proc. Choć według tej realizacji w ostatnich dniach listopada będzie w Polsce panowała lekka zima model ECMWF na dzień 20 listopada tego nie potwierdza.