Przełom czerwca i lipca: Od ekstremalnego żaru do jednocyfrowych chłodów

Jak wynika z analizy opublikowanej na łamach TwojaPogoda.pl, tegoroczny okres letni charakteryzuje się wyjątkową zmiennością. Zamknięcie czerwca przyniosło rekordowe temperatury, sięgające lokalnie 41°C w cieniu. W opozycji do tego zjawiska, lipiec zapisał się jako miesiąc wyraźnie kapryśny, co wyrażało się głównie w chłodnych nocach i porankach z wartościami jednocyfrowymi na termometrach. Portal zwraca uwagę na znaczne zróżnicowanie regionalne:

Północ i zachód Polski: Przez większość lipca nie odnotowano tam ani jednego dnia upalnego (powyżej 30°C).

(powyżej 30°C). Pas wschodni: Mimo że uchodzi za chłodniejszy rejon, przy granicy wschodniej zmierzono lipcowe maksimum wynoszące 36°C.

Dynamiczna zmiana w końcówce lipca. Co z sierpniem?

Z informacji przekazanych przez serwis wynika, że trwający okres częstych opadów i burz ulega zakończeniu. Ostatnie dni lipca przynoszą ponowny napływ gorących mas powietrza. W większości regionów temperatury wzrosną do 32-35°C, a na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum wartości mogą sięgnąć nawet 38°C w cieniu.

Prognozy długoterminowe oparte na europejskich i amerykańskich modelach obliczeniowych wskazują na silną dodatnią anomalię temperatury w sierpniu. W Polsce Południowej prognozowane jest największe odchylenie od normy wieloletniej. Przewiduje się wystąpienie serii fal upałów ze wzrostami temperatur przekraczającymi 35°C. Anomalie na północy będą znacznie łagodniejsze, a na krańcach północnych temperatury mogą utrzymać się w granicach średniej klimatycznej. Osoby wypoczywające nad morzem muszą brać pod uwagę okresowe spadki temperatur, wzmożoną prędkość wiatru oraz opady deszczu.

Kluczowym wnioskiem jest zapowiedź głębokiego deficytu opadów deszczu. Modele numeryczne wskazują, że Polska znajdzie się w strefie suszy. Brak dostatecznej ilości deszczu tworzy krytyczne warunki dla upraw rolnych oraz wywołuje wysokie ryzyko pożarowe w lasach - tak trudnych prognoz synoptycy dawno nie widzieli.

Perspektywa na wrzesień: Ciepły i słoneczny początek jesieni

Stabilna, ciepła i słoneczna aura utrzyma się również we wrześniu. Choć odchylenia temperatury i opadów od normy nie będą już tak głębokie jak w sierpniu, warunki pogodowe będą sprzyjać powakacyjnemu wypoczynkowi.