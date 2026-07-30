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Liczby w prognozach zaskoczyły meteorologów. Taki będzie sierpień i wrzesień

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:51
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Prognoza pogody od 12 sierpnia do 16 sierpnia
Prognoza na sierpień i wrzesień. Nadchodzą fale upałów oraz susza o rzadko spotykanej skali/shutterstock
Chłodny lipiec odchodzi w zapomnienie. Z najnowszych analiz meteorologów wynika, że druga połowa wakacji przyniesie spektakularny zwrot w pogodzie. Przed nami powrót prawdziwego lata, mnóstwo słońca i kolejne fale gorąca. Sprawdź, czy sierpniowa i wrześniowa aura dopisze Twoim planom urlopowym.

Przełom czerwca i lipca: Od ekstremalnego żaru do jednocyfrowych chłodów

Jak wynika z analizy opublikowanej na łamach TwojaPogoda.pl, tegoroczny okres letni charakteryzuje się wyjątkową zmiennością. Zamknięcie czerwca przyniosło rekordowe temperatury, sięgające lokalnie 41°C w cieniu. W opozycji do tego zjawiska, lipiec zapisał się jako miesiąc wyraźnie kapryśny, co wyrażało się głównie w chłodnych nocach i porankach z wartościami jednocyfrowymi na termometrach. Portal zwraca uwagę na znaczne zróżnicowanie regionalne:

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  • Północ i zachód Polski: Przez większość lipca nie odnotowano tam ani jednego dnia upalnego (powyżej 30°C).
  • Pas wschodni: Mimo że uchodzi za chłodniejszy rejon, przy granicy wschodniej zmierzono lipcowe maksimum wynoszące 36°C.

Dynamiczna zmiana w końcówce lipca. Co z sierpniem?

Z informacji przekazanych przez serwis wynika, że trwający okres częstych opadów i burz ulega zakończeniu. Ostatnie dni lipca przynoszą ponowny napływ gorących mas powietrza. W większości regionów temperatury wzrosną do 32-35°C, a na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum wartości mogą sięgnąć nawet 38°C w cieniu.

Prognozy długoterminowe oparte na europejskich i amerykańskich modelach obliczeniowych wskazują na silną dodatnią anomalię temperatury w sierpniu. W Polsce Południowej prognozowane jest największe odchylenie od normy wieloletniej. Przewiduje się wystąpienie serii fal upałów ze wzrostami temperatur przekraczającymi 35°C. Anomalie na północy będą znacznie łagodniejsze, a na krańcach północnych temperatury mogą utrzymać się w granicach średniej klimatycznej. Osoby wypoczywające nad morzem muszą brać pod uwagę okresowe spadki temperatur, wzmożoną prędkość wiatru oraz opady deszczu.

Kluczowym wnioskiem jest zapowiedź głębokiego deficytu opadów deszczu. Modele numeryczne wskazują, że Polska znajdzie się w strefie suszy. Brak dostatecznej ilości deszczu tworzy krytyczne warunki dla upraw rolnych oraz wywołuje wysokie ryzyko pożarowe w lasach - tak trudnych prognoz synoptycy dawno nie widzieli.

Perspektywa na wrzesień: Ciepły i słoneczny początek jesieni

Stabilna, ciepła i słoneczna aura utrzyma się również we wrześniu. Choć odchylenia temperatury i opadów od normy nie będą już tak głębokie jak w sierpniu, warunki pogodowe będą sprzyjać powakacyjnemu wypoczynkowi.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prognoza pogodywrzesieńsierpień
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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