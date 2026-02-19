Kiedy i gdzie będzie widoczne to niezwykłe zjawisko?

Całkowite zaćmienie Słońca w 2026 roku przypadnie na 12 sierpnia 2026 i na stałe zapisze się w kalendarzu niezwykłych zjawisk astronomicznych. To właśnie tego dnia zobaczymy najbliższe całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Europie. Cień Księżyca przejdzie przez północną Rosję, Grenlandię i Islandię, a późnym popołudniem dotrze również do Hiszpanii. Właśnie w tych krajach znajdzie się pas całkowitości, gdzie tarcza Słońca zostanie zasłonięta całkowicie.

Czy w Polsce będzie całkowite zaćmienie słońca?

Niestety nie. Polska, będzie mogła podziwiać jedynie głębokie zaćmienie, ale bardzo imponujące. W momencie maksymalnym tarcza Słońca zostanie zakryta nawet w 85%, a zjawisko zajdzie już w fazie zaćmienia.

Ile będzie trwało zaćmienie Słońca?

Czas trwania zaćmienia Słońca zależy od miejsca, w którym się znajdujemy oraz od tego, czy obserwujemy zaćmienie całkowite, czy częściowe. W 2026 roku całkowite zaćmienie potrwa 2 minuty 18 sekund w pasie największej całkowitości, czyli w Islandii i Hiszpanii. Właśnie tyle czasu tarcza Księżyca całkowicie zakryje Słońce, pozwalając zobaczyć koronę słoneczną i niezwykłe zjawiska towarzyszące.

W przypadku zaćmienia częściowego, jakie zobaczymy w Polsce, zjawisko rozciągnie się w czasie nawet na kilkadziesiąt minut. Najpierw Księżyc zacznie stopniowo „wchodzić” na tarczę Słońca, potem nastąpi faza maksymalnego zakrycia, a następnie Księżyc powoli się odsunie.

O której godzinie oglądać całkowite zaćmienie słońca?

Islandia – całkowite zaćmienie nastąpi około godziny 17:48 czasu lokalnego, przy wysokości Słońca ok. 25° nad horyzontem.

Hiszpania – zjawisko będzie widoczne wieczorem, około 20:27 czasu lokalnego, a Słońce zajdzie już częściowo zakryte, dając efekt „zaćmienia zachodzącego Słońca”.

Portugalia - skraj północno-wschodni.

Początek zaćmienia częściowego, min. w Polsce nastąpi około 19:14 Maksymalna faza przypadnie pomiędzy 20:02, kiedy tarcza Słońca będzie zakryta nawet w 85%.

Zaćmienie Słońca i deszcz meteorów – podwójne kosmiczne widowisko

12 sierpnia 2026 roku niebo zaoferuje coś więcej niż tylko zaćmienie Słońca. Tego samego dnia, a dokładniej na noc z 12 na 13 sierpnia przypada maksimum roju meteorów Perseidów, jednego z najbardziej znanych i efektownych zjawisk astronomicznych lata. W sprzyjających warunkach można zobaczyć nawet kilkadziesiąt „spadających gwiazd” na godzinę. W krajach, gdzie 12 sierpnia będzie można podziwiać całkowite zaćmienie Słońca, wieczorem można też liczyć na spektakularny pokaz Perseidów.

Perseidy będą najlepiej widoczne po zapadnięciu zmroku, kiedy niebo zrobi się ciemne. Idealne warunki do obserwacji znajdziemy z dala od świateł miast, na otwartych przestrzeniach, łąkach czy w górach.

Najlepsze miejsca do obserwacji zaćmienia Słońca w 2026 roku

Choć w całej Europie będzie można zobaczyć zjawisko częściowe, to tylko w niektórych regionach wystąpi całkowite zaćmienie Słońca. To właśnie tam warto zaplanować podróż, jeśli chcemy przeżyć to astronomiczne widowisko w pełni:

Islandia – jedno z najlepszych miejsc do obserwacji. Zaćmienie będzie widoczne wysoko nad horyzontem, około godziny 17:48 czasu lokalnego.

Hiszpania (północne regiony) – tutaj zaćmienie przypadnie późnym wieczorem, około 20:27 czasu lokalnego, a Słońce zajdzie częściowo zakryte, dając niesamowity efekt „zachodzącego Słońca w cieniu Księżyca”.

Grenlandia i północna Rosja – również znajdą się w pasie całkowitości, ale dostępność i warunki pogodowe mogą być trudniejsze dla podróżników.

Polska i inne kraje Europy Środkowej – choć pełnego zaćmienia nie zobaczymy, to i tak warto spojrzeć w niebo. W Polsce tarcza Słońca zostanie zakryta aż w 85%, co da wyjątkowo imponujące wrażenie.