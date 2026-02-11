- Ciepłe powietrze znad Morza Śródziemnego
Ciepłe powietrze znad Morza Śródziemnego
Aktualnie Polska znajduje się pod wpływem ciepłego powietrza napływającego szerokim strumieniem znad krajów basenu Morza Śródziemnego. Do piątku włącznie w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy wartości dodatnie.
Temperatura maksymalna wyniesie:
- 1–3 stopnie na północy Polski,
- 3–8 stopni w centrum i na wschodzie,
- 5–10 stopni na zachodzie i południu.
Najcieplej zapowiada się czwartek, gdyż na Śląsku i w Małopolsce przy rozpogodzeniach możliwe jest nawet 10–15 stopni. Jak na luty to wartości bliższe przedwiośniu niż pełni zimy.
Nadchodzi potężne załamanie pogody. Arktyczne powietrze wraca
Sytuacja zacznie się zmieniać w weekend. Od północy do kraju zacznie napływać arktyczne powietrze i z każdym dniem obejmie kolejne regiony.
Najpierw całodobowy mróz pojawi się na północy, następnie na zachodzie i w centrum, a na końcu na wschodzie i południu. Temperatura zacznie spadać również w dzień, a nocami zrobi się naprawdę zimno.
Deszcz przejdzie w śnieżyce. Możliwe zawieje i paraliż komunikacyjny
W niedzielę spodziewana jest fala opadów deszczu, która wraz z ochłodzeniem zacznie przechodzić w śnieg. Przy silniejszym wietrze możliwe będą zawieje i zamiecie śnieżne, ograniczające widoczność nawet do około 100 metrów. Lokalnie wystąpią prawdziwe burze śnieżne.
W ciągu doby może spaść:
- od 1 do 10 cm śniegu na nizinach,
- powyżej 10 cm w górach.
Taka sytuacja może poważnie utrudnić ruch drogowy, kolejowy, a nawet lotniczy.
Oblodzenie i ryzyko przerw w dostawie prądu
Najbardziej niebezpieczny będzie moment przejścia z deszczu w śnieg. Zamarzająca woda może pokryć drogi i chodniki warstwą lodu. Nawierzchnie staną się bardzo śliskie, a samochody po nocy mogą być skute lodem.
Oblodzenie linii energetycznych przy silniejszym wietrze może prowadzić do ich uszkodzeń i lokalnych przerw w dostawach prądu.
Nocne spadki temperatur nawet do -20 stopni
Według wyliczeń modelu ECMWF, w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek rano temperatura w wielu regionach spadnie do -10/-15 stopni, a na wschodzie możliwe nawet około -20 stopni. To będzie najzimniejszy moment załamania pogody.
Mróz nie utrzyma się długo, ale śnieg zostanie
Już w poniedziałek w ciągu dnia mróz zacznie powoli ustępować. Wraz z odwilżą wrócą kolejne fale opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Biały puch będzie padał praktycznie w całym kraju.
Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie przeważnie od 1 do 5 cm, lokalnie do 10 cm. W czasie intensywnych opadów warunki na drogach będą bardzo trudne.
Kierowcy i piesi powinni w najbliższych dniach szczególnie uważnie śledzić prognozy i planować podróże z wyprzedzeniem. Zimowa aura jeszcze nie powiedziała jeszcze nie odpuszcza.
