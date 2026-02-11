Alerty IMGW przed gołoledzią w dziesięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oficjalne ostrzeżenia dotyczące wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które obejmą znaczną część kraju. Główne zagrożenie stanowią marznące opady, które mogą pojawić się w dziesięciu województwach zlokalizowanych w centralnej oraz południowo-zachodniej Polsce. Na trudne warunki muszą przygotować się przede wszystkim mieszkańcy województw łódzkiego, śląskiego i opolskiego, a także wybranych obszarów województwa lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Zgodnie z prognozami synoptyków, wystąpią tam słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które w kontakcie z wychłodzonym podłożem natychmiastowo zamieniają się w lód. Prawdopodobieństwo powstania niebezpiecznej gołoledzi oszacowano na bardzo wysokim poziomie osiemdziesięciu procent. Taka sytuacja meteorologiczna wymaga od kierowców oraz pieszych zachowania najwyższej czujności, ponieważ śliska nawierzchnia dróg i chodników znacząco zwiększa ryzyko kolizji, wypadków oraz poważnych utrudnień w komunikacji.

Siarczysty mróz na północnym wschodzie Polski

Równolegle do zagrożenia oblodzeniem, północno-wschodnia część kraju zmaga się z falą ekstremalnie niskich temperatur. IMGW utrzymało alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem, które obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, a także w części województwa pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W tych regionach sytuacja termiczna będzie wyjątkowo trudna, gdyż nocne spadki temperatury mogą osiągnąć nawet -19 stopni Celsjusza, natomiast w ciągu dnia wartości na termometrach nie wzrosną powyżej -6 stopni. Dodatkowym czynnikiem pogarszającym aurę jest wiatr wiejący z prędkością od pięciu do piętnastu kilometrów na godzinę, który potęguje odczucie chłodu. Takie warunki pogodowe, których prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi aż 90 procent, niosą ze sobą bezpośrednie ryzyko odmrożeń oraz niebezpiecznego wychłodzenia organizmu.

Znaczenie ostrzeżeń pierwszego stopnia i prognoza na najbliższe dni

Wydane przez meteorologów ostrzeżenia pierwszego stopnia są sygnałem, że warunki pogodowe mogą stać się niebezpieczne, prowadząc do strat materialnych oraz stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli. Eksperci apelują do mieszkańców zagrożonych regionów o zachowanie szczególnej uwagi, sugerując ograniczenie dalekich podróży oraz podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie mienia i ochronę przed skutkami mrozu. Synoptycy podkreślają, że niekorzystny układ baryczny może sprawić, iż marznące opady oraz siarczyste mrozy utrzymają się w Polsce przez kilka kolejnych dni. W związku z dynamiczną sytuacją atmosferyczną niezbędne jest regularne śledzenie komunikatów pogodowych oraz dostosowywanie swoich planów do aktualnych alertów publikowanych przez służby meteorologiczne.