Koniec ocieplenia - temperatura zacznie szybko spadać

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że już od początku przyszłego tygodnia zacznie się stopniowe ochładzanie. Najszybciej zmiany odczują mieszkańcy wschodniej Polski. To właśnie tam nocami temperatura może spadać lokalnie nawet do minus 20°C.

Najchłodniejsze dni prognozowane są we wtorek i w środę (20-21.01). Mróz pojawi się nie tylko nocą, ale miejscami także w ciągu dnia.

Druga połowa tygodnia mroźna w całym kraju

W drugiej połowie przyszłego tygodnia zimowa aura obejmie już całą Polskę. Ochłodzenie przestanie być regionalne, a mróz stanie się powszechny. Prognozy wskazują na powrót opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śnieżyc i trudniejszych warunkach na drogach i chodnikach. To moment, w którym zima znów da się we znaki kierowcom i pieszym.

Zima zostanie na dłużej, odwilż dopiero na przełomie miesięcy

Wszystko wskazuje na to, że zimowa pogoda utrzyma się dłużej niż wielu osobom, by się wydawało. Meteorolodzy zakładają, że wyraźne osłabienie mrozów możliwe będzie dopiero na przełomie stycznia i lutego. To jednak nie oznacza definitywnego końca zimy.

Mróz wróci ponownie, kolejne fale chłodu od połowy lutego

Jak pokazują prognozy europejskiego modelu ECMWF, nawet jeśli pojawi się chwilowe załagodzenie ujemne temperatury szybko powrócą. Według najnowszych danych kolejne fale mrozu mogą pojawić się aż do połowy lutego. Będą one słabsze niż obecne, ale wciąż odczuwalne. Zima nie zakończy się jednym ociepleniem.