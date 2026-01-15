Jaka będzie dzisiaj pogoda (15.01)?

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne, dzisiaj w Polsce będzie dużo zachmurzenia, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Na północnym wschodzie oraz wysoko w Karpatach okresami wystąpią małe opady śniegu, w pozostałych regionach kraju możliwy będzie deszcz, mżawka lub deszcz ze śniegiem, co może powodować gołoledź.

Na termometrach będzie można zobaczyć od -4/-2°C na północnym wschodzie, do 2-4°C na zachodzie i południowym zachodzie. Najchłodniej ma być na Podlasiu, gdzie temperatura może spaść do -7/-5°C.

W nocy będzie dużo zachmurzenia. Opady będą słabe. Śnieg wystąpi na północnym wschodzie i w górach. Temperatura spadnie do -3–0°C, na północnym wschodzie do -11/-6°C, natomiast na krańcach północno-zachodnich utrzyma się około 2°C.

Ile będzie dzisiaj stopni?