Jaka będzie dzisiaj pogoda (15.01)?

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne, dzisiaj w Polsce będzie dużo zachmurzenia, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Na północnym wschodzie oraz wysoko w Karpatach okresami wystąpią małe opady śniegu, w pozostałych regionach kraju możliwy będzie deszcz, mżawka lub deszcz ze śniegiem, co może powodować gołoledź.

Na termometrach będzie można zobaczyć od -4/-2°C na północnym wschodzie, do 2-4°C na zachodzie i południowym zachodzie. Najchłodniej ma być na Podlasiu, gdzie temperatura może spaść do -7/-5°C.

W nocy będzie dużo zachmurzenia. Opady będą słabe. Śnieg wystąpi na północnym wschodzie i w górach. Temperatura spadnie do -3–0°C, na północnym wschodzie do -11/-6°C, natomiast na krańcach północno-zachodnich utrzyma się około 2°C.

Ile będzie dzisiaj stopni?

  • Białystok: -5°C
  • Bydgoszcz: 1°C
  • Gdańsk: 2°C
  • Gorzów Wlkp.: 3°C
  • Katowice: 4°C
  • Kielce: 2°C
  • Kraków: 3°C
  • Lublin: 1°C
  • Łódź: 1°C
  • Olsztyn: 2°C
  • Opole: 4°C
  • Poznań: 2°C
  • Rzeszów: 3°C
  • Szczecin: 4°C
  • Warszawa: 1°C
  • Wrocław: 5°C
  • Zielona Góra: 4°C