Jaka będzie dzisiaj pogoda (15.01)?
Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne, dzisiaj w Polsce będzie dużo zachmurzenia, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Na północnym wschodzie oraz wysoko w Karpatach okresami wystąpią małe opady śniegu, w pozostałych regionach kraju możliwy będzie deszcz, mżawka lub deszcz ze śniegiem, co może powodować gołoledź.
Na termometrach będzie można zobaczyć od -4/-2°C na północnym wschodzie, do 2-4°C na zachodzie i południowym zachodzie. Najchłodniej ma być na Podlasiu, gdzie temperatura może spaść do -7/-5°C.
W nocy będzie dużo zachmurzenia. Opady będą słabe. Śnieg wystąpi na północnym wschodzie i w górach. Temperatura spadnie do -3–0°C, na północnym wschodzie do -11/-6°C, natomiast na krańcach północno-zachodnich utrzyma się około 2°C.
Ile będzie dzisiaj stopni?
- Białystok: -5°C
- Bydgoszcz: 1°C
- Gdańsk: 2°C
- Gorzów Wlkp.: 3°C
- Katowice: 4°C
- Kielce: 2°C
- Kraków: 3°C
- Lublin: 1°C
- Łódź: 1°C
- Olsztyn: 2°C
- Opole: 4°C
- Poznań: 2°C
- Rzeszów: 3°C
- Szczecin: 4°C
- Warszawa: 1°C
- Wrocław: 5°C
- Zielona Góra: 4°C
