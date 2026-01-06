W nocy temperatury sięgną -20°C - to zagrożenie życia

Przy tak niskich temperaturach wychłodzenie organizmu może nastąpić szybko i niezauważalnie nawet kilka godzin spędzonych na mrozie może skończyć się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. To moment, w którym zwykła obojętność może kosztować czyjeś życie.

Reklama

Służby i organizacje pomocowe apelują, aby reagować jeśli widzimy osobę przebywającą na mrozie, na ławce, w domkach i altankach w ogródkach działkowych lub na klatkach schodowych, nie należy przechodzić obojętnie. Jeden telefon - 986 - straż miejska, lub 112 - numer alarmowy jeśli sytuacja wygląda na bezpośrednie zagrożenie życia - może uratować życie w czasie silnych mrozów. Zima w takiej odsłonie nie jest tylko uciążliwa, bywa też śmiertelnie niebezpieczna.

Gwałtowne załamanie pogody 6 stycznia

Według prognoz we wtorek, 6 stycznia, nastąpi gwałtowne załamanie pogody. Już od rana temperatury w wielu regionach spadną do około -15°C, a lokalnie jeszcze niżej. W drugiej połowie dnia, gdy ruch na drogach będzie największy na południu i wschodzie kraju, rozpoczną się intensywne opady śniegu.

Tu również apel służb do wracających do domów z długiego weekendu. Tysiące samochodów na trasach, śliskie nawierzchnie, ograniczona widoczność i szybko zmieniające się warunki pogodowe, to bardzo niebezpieczne połączenie. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i utrudnieniami niemal w całym kraju.

Reklama

Najtrudniejsza sytuacja na południu i wschodzie Polski

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na południu i wschodzie Polski. W ciągu kolejnych dni może tam spaść od 10 do 30 cm śniegu, a lokalnie nawet więcej. Przy ujemnych temperaturach szybko pojawi się lód i tzw. czarny lód (cienka, niewidoczna warstwa lodu na drodze, najczęściej na mostach, estakadach, wiaduktach), szczególnie groźny na drogach krajowych i lokalnych.

Trzeba dodać, że umiarkowane opady śniegu obejmą całą Polskę, dlatego śliskie nawierzchnie, ograniczona widoczność i miejscowa oblodzenia pojawią się również w pozostałych regionach kraju. Oznacza to, że trudne warunki drogowe będą nie tylko na południu i wschodzie kraju, ale praktycznie na wszystkich głównych trasach w Polsce.

-20°C nocami w dużej części kraju

Około 8-10 stycznia opady śniegu zaczną słabnąć, jednak to nie oznacza, że sytuacja się poprawi. Prognozowane rozpogodzenia przy napływie arktycznego powietrza oznacza bardzo silny mróz. W nocy z wtorku na środę oraz kolejnych nocy temperatury mogą spaść do -20°C, a lokalnie zwłaszcza na wschodzie i w kotlinach górskich, nawet w okolice -30°C.

Żółte alerty IMGW - lista województw objętych ostrzeżeniem

IMGW wydał żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem dla 7 województw. Alerty obowiązują:

w południowych powiatach woj. dolnośląskiego ,

, w województwie łódzkim,

mazowieckim , z wyłączeniem części południowej i wschodniej,

, z wyłączeniem części południowej i wschodniej, we wschodniej części województwa wielkopolskiego ,

, w województwie warmińsko mazurskim , poza północno zachodnimi powiatami

, poza północno zachodnimi powiatami w województwie kujawsko-pomorskim z pominięciem północy regionu

z pominięciem północy regionu w województwach i środkowych powiatach województwa podlaskiego.

W wielu miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku obowiązują już ostrzeżenia przed niebezpiecznie niską temperaturą.

Więcej o pogodzie do 12 stycznia w artykule poniżej.

Policja apeluje o ostrożność

W związku z prognozowanymi warunkami. Policja i służby drogowe apelują o szczególną ostrożność. Kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków jazdy zachować większe odstępy i dokładnie odśnieżyć pojazdy, przed ruszeniem w trasy. Jazda z ograniczoną widocznością lub nieodśnieżonym autem może skończyć się mandatem 3000 zł i 12 punktami karnymi.

W tych najbliższych dniach nie będziemy też obojętni na osoby samotne i bezdomne. Jeśli widzimy kogoś narażonego na wychłodzenie reagujmy. To nie tylko uciążliwa pogoda, ale realne zagrożenie życia i zdrowia.