Żółty alert IMGW na początek stycznia. Warunki mogą być bardzo niebezpieczne

Synoptycy nie mają dobrych informacji na początek pierwszego weekendu stycznia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółty alert przed oblodzeniem, który obejmuje cały region centralnej Polski. W godzinach wieczornych i nocnych temperatury będą ujemne, a w ciągu dnia dodatnie. Oznacza to oblodzenia dróg i chodników. Służby apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza na drogach i chodnikach.

Poniżej szczegóły w jakich województwach będą największe opady śniegu i oblodzenia na drogach.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW – będą intensywne opady śniegu

Pomarańczowe alerty obowiązują na północy kraju. Wydano je dla:

województwa zachodniopomorskiego – powiat koszaliński, miasto Koszalin oraz powiat sławieński

– powiat koszaliński, miasto Koszalin oraz powiat sławieński województwa pomorskiego – powiaty bytowski, słupski, miasto Słupsk oraz powiat lęborski

Prognozowane są tam opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Pokrywa śnieżna może zwiększyć się od 15 do 30 cm, a lokalnie nawet do 40 cm. Ostrzeżenia będą ważne do północy w niedzielę (3.12).

Opady śniegu - ostrzeżenia pierwszego stopnia

Żółte alerty przed opadami śniegu obowiązują w:

województwie zachodniopomorskim – powiaty szczecinecki, białogardzki, kołobrzeski i gryficki

– powiaty szczecinecki, białogardzki, kołobrzeski i gryficki województwie pomorskim – powiaty człuchowski, chojnicki, kościerski, kartuski, wejherowski i pucki

– powiaty człuchowski, chojnicki, kościerski, kartuski, wejherowski i pucki województwie dolnośląskim – powiaty kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, karkonoski oraz miasta Wałbrzych i Jelenia Góra

Na Dolnym Śląsku przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Na północy kraju opady mogą zwiększyć warstwę śniegu od 10 do 25 cm. Alerty na północy będą obowiązywać do północy w poniedziałek, natomiast na południu wygasną o godzinie 18.00 w piątek (2.12).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia – oblodzenie

Alerty przed oblodzeniem objęły niemal cały kraj. Wyjątkiem są powiaty sanocki, leski i bieszczadzki w województwie podkarpackim, a także nowotarski i tatrzański w Małopolsce oraz powiat żywiecki w województwie śląskim.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 8.00 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia – zawieje i zamiecie śnieżne

Zawieje i zamiecie śnieżne prognozowane są na południu i południowym zachodzie kraju. Alerty wydano dla:

województwa podkarpackiego – powiaty bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, miasto Krosno i powiat jasielski

– powiaty bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, miasto Krosno i powiat jasielski województwa małopolskiego – powiaty gorlicki, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, limanowski i suski oraz miasto Nowy Sącz

– powiaty gorlicki, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, limanowski i suski oraz miasto Nowy Sącz województwa śląskiego – powiaty żywiecki, cieszyński i bielski

– powiaty żywiecki, cieszyński i bielski województwa dolnośląskiego – powiaty kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, karkonoski oraz miasta Wałbrzych i Jelenia Góra

Wiatr z południowego zachodu i zachodu osiągnie średnio do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h, co w połączeniu z opadami śniegu znacznie ograniczy widoczność.

Na Podkarpaciu oraz w powiecie gorlickim alerty będą obowiązywać do godziny 19 w piątek. W Małopolsce i województwie śląskim, do godziny 16 w sobotę, a na Dolnym Śląsku, do godziny 18 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia – silny wiatr

IMGW ostrzega również przed silnym wiatrem na północy kraju. Alerty wydano w:

województwie zachodniopomorskim – Świnoujście, powiaty kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński oraz miasto Koszalin i powiat sławieński

województwie pomorskim – powiaty słupski, lęborski, wejherowski, pucki oraz miasta Słupsk, Sopot, Gdynia i Gdańsk

Wiatr osiągnie średnio do 50 km/h, a w porywach nawet 80–85 km/h. W większości województwa pomorskiego ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 8.00 w sobotę, natomiast w zachodniej części regionu oraz w województwie zachodniopomorskim, do godziny 12 w sobotę.

Co oznaczają alerty IMGW

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy zjawisk, które mogą powodować poważne straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Warunki pogodowe w znacznym stopniu utrudniają codzienne funkcjonowanie. Zalecana jest szczególna ostrożność i bieżące śledzenie komunikatów służb.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, które mogą prowadzić do utrudnień, w tym problemów komunikacyjnych, opóźnień i zakłóceń w codziennych aktywnościach. W takich warunkach zaleca się zachowanie ostrożności i dostosowanie planów do sytuacji pogodowej.