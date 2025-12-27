Alerty obejmują województwa:

lubuskie,

wielkopolskie,

dolnośląskie,

opolskie,

podkarpackie,

lubelskie,

łódzkie,

świętokrzyskie,

oraz część:

mazowieckiego,

podlaskiego,

kujawsko-pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

śląskiego,

małopolskiego.

W północnym pasie obszaru objętego zagrożeniem ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin wieczornych. Na pozostałym obszarze do godz. 22.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Alerty IMGW dla 14 województw. Marznący deszcz, gołoledź i silny wiatr

W mocy pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem wydane dla północnej części województwa pomorskiego. Prędkość wiatru sięgnie do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 16.00 w niedzielę.

Reklama

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.