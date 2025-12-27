Alerty obejmują województwa:

  • lubuskie,
  • wielkopolskie,
  • dolnośląskie,
  • opolskie,
  • podkarpackie,
  • lubelskie,
  • łódzkie,
  • świętokrzyskie,

oraz część:

  • mazowieckiego,
  • podlaskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • śląskiego,
  • małopolskiego.

W północnym pasie obszaru objętego zagrożeniem ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin wieczornych. Na pozostałym obszarze do godz. 22.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

90 proc. dorosłych oblewa ten test z wiedzy ogólnej. 17/20 to już sukces
90 proc. dorosłych oblewa ten test z wiedzy ogólnej. 17/20 to już sukces

Zobacz również

Alerty IMGW dla 14 województw. Marznący deszcz, gołoledź i silny wiatr

W mocy pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem wydane dla północnej części województwa pomorskiego. Prędkość wiatru sięgnie do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 16.00 w niedzielę.

Reklama

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.