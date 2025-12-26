Ostrzeżeniami I stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa:

  • mazowieckie,
  • łódzkie,
  • opolskie,
  • świętokrzyskie

oraz w części województw:

  • podkarpackiego,
  • małopolskiego,
  • śląskiego,
  • dolnośląskiego,
  • podlaskiego,
  • lubelskiego,
  • pomorskiego,
  • wielkopolskiego,
  • warmińsko-mazurskiego.
90 proc. dorosłych oblewa ten test z wiedzy ogólnej. 17/20 to już sukces
90 proc. dorosłych oblewa ten test z wiedzy ogólnej. 17/20 to już sukces

Zobacz również

Ostrzeżenia IMGW dla 9 województw. Marznące opady i gołoledź

Na tych obszarach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Reklama

Alerty będą obowiązywać do godz. 22 w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.