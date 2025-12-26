Ostrzeżenia IMGW dla 9 województw. Marznące opady i gołoledź

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla dziewięciu województw.
Ostrzeżeniami I stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa:
- mazowieckie,
- łódzkie,
- świętokrzyskie
oraz w części województw:
- podkarpackiego,
- małopolskiego,
- śląskiego,
- podlaskiego,
- lubelskiego,
- warmińsko-mazurskiego.
Na tych obszarach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.
Alerty będą obowiązywać do godz. 8 rano w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 proc.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
