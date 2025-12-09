Prognoza temperatury i warunków pogodowych w Polsce na Boże Narodzenie 2025

Święta Bożego Narodzenia to czas intensywnych podróży i rodzinnych spotkań, dlatego warunki pogodowe mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla bezpieczeństwa na drogach. Najnowsze sezonowe prognozy, bazujące na modelach operacyjnych takich jak amerykański CFSv2 oraz europejski ECMWF, wskazują na utrzymanie się temperatur powyżej normy w okresie od 24 do 26 grudnia 2025. Taka sytuacja znacznie ogranicza ryzyko zalegania lub tworzenia się pokrywy śnieżnej na obszarach nizinnych.

Oczekiwana anomalia termiczna według głównych modeli prognostycznych

Historyczna średnia temperatur dla okresu Bożego Narodzenia w Polsce mieści się zazwyczaj w przedziale od 0 do 5 stopni Celsjusza, co jest typowe dla przedzimia. Bieżące przewidywania są wyższe: model europejski sugeruje anomalię około 1 do 3 stopni Celsjusza powyżej normy, natomiast model amerykański przewiduje jeszcze większe odchylenie, rzędu 2 do 3 stopni Celsjusza ponad średnią. Uśredniając te dane, można założyć, że temperatury maksymalne w Polsce podczas świąt prawdopodobnie osiągną poziom około 1 do 8 stopni Celsjusza, z możliwą korektą w zakresie około plus minus 2 do 4 stopni Celsjusza. Oznacza to, że dni będą z reguły ciepłe, z dodatnimi temperaturami, a jedynie noce i poranki, szczególnie w miejscach z rozpogodzeniami, mogą lokalnie przynieść lekki mróz.

Prognoza eksperymentalna AIFS ECMWF a szanse na śnieżne święta

Również eksperymentalny model AIFS ECMWF, wykorzystujący zaawansowane metody uczenia maszynowego, potwierdza, że średnie temperatury w okresie świątecznym będą wyższe niż zwykle. Oznacza to dominację dodatnich temperatur w ciągu dnia i jedynie miejscami, w nocy, możliwy mróz. W takich warunkach, nawet jeśli przed świętami spadnie śnieg na nizinach, nie zdoła on utworzyć trwałej pokrywy. Pogoda bardziej przypominać będzie późną jesień lub termiczne przedzimie niż typową zimę. Jeżeli prognozy te się utrzymają, szanse na białe Boże Narodzenie ograniczą się niemal wyłącznie do wysokich gór i sztucznie naśnieżanych stoków.

Warunki baryczne i ryzyko opadów w Boże Narodzenie 2025

Aktualne przewidywania wskazują, że Polska znajdzie się w okresie świątecznym w obszarze neutralnym barycznie, z okresowym wpływem wyżu z północnego wschodu. Taka sytuacja sugeruje, że ilość opadów podczas Bożego Narodzenia nie powinna być duża. Dzięki temu warunki drogowe będą sprzyjające, z wyjątkiem regionów, gdzie mogą pojawić się mgły lub nieliczne, lokalne opady. Choć prognozy te nie wskazują na ekstremalnie złe warunki, z pewnością rozczarują osoby marzące o mroźnych i śnieżnych świętach. Mimo że obecne modele nie sugerują drastycznej zmiany w kierunku zimy, pozostaje nadzieja na ewentualną korektę prognoz.