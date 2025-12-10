Pogoda w Warszawie - prognoza aktualna na dziś 11 grudnia 2025 [czwartek]

Czwartek przyniesie mokrą i niespokojną aurę. Od rana nad większością regionów będzie dominować gęste, niskie zachmurzenie, a w ciągu dnia pojawią się opady deszczu. Temperatura zatrzyma się na poziomie 10°C, choć odczuwalnie będzie chłodniej, około 7°C. W nocy termometry pokażą 9°C, więc nie będzie to zimny wieczór, ale wilgoć i wiatr zrobią swoje.

Reklama

Najbardziej dokuczliwy będzie wiatr, który w porywach osiągnie 45 km/h. Przez cały dzień odczujesz jego podmuchy, momentami może mocno dawać się we znaki. Do tego wysoka wilgotność i aż 90% zachmurzenia skutecznie odbiorą słońce. Ciśnienie wyniesie 1019 hPa, a biomet pozostanie niekorzystny, co może odbijać się na samopoczuciu.

To będzie typowo grudniowy, szary dzień z deszczem, wiatrem i brakiem słońca, idealny żeby zostać w domu, jeśli tylko masz taką możliwość.

Reklama

Pogoda w Warszawie - prognoza aktualna na jutro 12 grudnia 2025 [piątek]

Piątek zapowiada się spokojnie i dość pogodnie, jak na połowę grudnia. W ciągu dnia temperatura wyniesie około 7°C, a odczuwalna 4°C. Nie przewiduje się opadów, więc będzie to suchy dzień. Niebo pozostanie prawie bezchmurne, zachmurzenie jedynie 10–20% przez większą część dnia. Wiatr będzie słaby, 25 km/h w porywach, dlatego chłód nie będzie wyjątkowo dokuczliwy. Wilgotność około 77%, a biomet korzystny, więc większość osób powinna czuć się dobrze.

W nocy temperatura spadnie do około 5°C, a wiatr osłabnie do 14 km/h. Ciśnienie wysokie, w okolicach 1021 hPa, co sprzyja stabilnej pogodzie.

Co dalej z pogodą w grudniu w Warszawie? Wstępny rzut oka na resztę tygodnia

Choć prognozy długoterminowe często się zmieniają, obecne modele wskazują na utrzymanie łagodnej, wilgotnej aury w Warszawie. W kolejnych dniach możliwe są: