Kolejny mroźny dzień zimy w Polsce Wtorek zapowiada się jako kolejny mroźny dzień. Tylko nad samym morzem, jak powiedział synoptyk IMGW Kamil Walczak, temperatura w najcieplejszym momencie dnia może wzrosnąć do 2 stopni Celsjusza na plusie. Wtorek na południu i w centrum kraju z bezchmurnym niebem lub zachmurzeniem małym. Natomiast na pozostałym obszarze, jak powiedział Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże. Na północy oraz w górach możliwy słaby śnieg – zaznaczył synoptyk IMGW. Wiatr raczej słaby. Chyba że w górach To będzie kolejny mroźny dzień niemal w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 13-12 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i na wschodzie województwa lubelskiego, ok. minus 6 stopni w centrum, do plus 2 stopni Celsjusza nad samym morzem. Tam najcieplej – wskazał synoptyk IMGW. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany. Powieje z kierunków zachodnich. W Karpatach porywy wiatru mogą sięgać do 65 km/h, natomiast w Sudetach, zwłaszcza w pierwszej części dnia, nadal można się spodziewać porywów wiatru do 100 km/h. W górach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne. Jaka pogoda w nocy z wtorku na środę Noc z wtorku na środę na południu i południowym zachodzie kraju zapowiada się pogodnie, nad resztą kraju pojawi się więcej chmur i miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Lokalnie mogą pojawić się marznące mgły ograniczające widzialność do ok. 200-300 m – ostrzegł synoptyk IMGW. Najchłodniejsza noc szykuje się na południu kraju. Tam od minus 17 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat mogą być jeszcze nieco większe spadki temperatury, do minus 20 stopni Celsjusza – zaznaczył synoptyk IMGW. Dodał, że na południu i na południowym wschodzie kraju obowiązywać będą do środowego poranka wydane w poniedziałek ostrzeżenia przed silnym mrozem. Według IMGW ostrzeżenia z powodu silnego mrozu obowiązują na terenie wszystkich województw z wyjątkiem województwa lubuskiego. Najcieplejsza noc z wtorku na środę zapowiada się na północy. Tam do minus 4 stopni Celsjusza, a nad samym morzem ma być jeszcze cieplej, z temperaturą minimalną ok. zera stopni. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, wiejący z kierunków zachodnich. W kolejnych dniach powinno być już nieco cieplej, choć - na co zwrócił uwagę synoptyk IMGW - na północnym wschodzie w nocy z piątku na sobotę spodziewany jest jeszcze dwucyfrowy spadek temperatury. Ale już w sobotę temperatura powinna oscylować wokół zera. Z końcem tygodnia może spaść trochę więcej śniegu, szczególnie w Karpatach.