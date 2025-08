Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Europa północna, północno-zachodnia i krańce południowo-wschodnie kontynentu pozostają w zasięgu układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar obejmują układy wysokiego ciśnienia.

Polska w objęciach niżu. Prognoza pogody na poniedziałek, 4 sierpnia

Wschodnia część Polski jest w zasięgu niżu znad Bałtyku, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, który powoli odsuwał się będzie na wschód. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje klin Wyżu Azorskiego, ale pod koniec dnia - na zachodzie - zaznaczy się wpływ płytkiego niżu znad południowej Norwegii i związanego z nim frontu okluzji. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa. Przewiduje się wzrost, a potem spadek ciśnienia.

W poniedziałek w kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jedynie w centrum i na północnym wschodzie spodziewane są rozpogodzenia. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe są burze. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów wynosi około 10 mm, a na południowym wschodzie do 15 mm. Temperatura maksymalna na zachodzie, nad morzem oraz w kotlinach górskich od 18 st. C do 21 st. C, na pozostałym obszarze od 22 st. C do 25 st. C. Wiatr będzie słaby z kierunków zachodnich.

IMGW ostrzega przed deszczem i burzami w Polsce. W mocy żółte alerty

IMGW wydało alerty przed silnym deszczem i burzami. Obowiązują w poniedziałek, 4 sierpnia do godz. 14:00. Ostrzeżenia obejmują takie powiaty jak:

jasielski,

strzyżowski,

krośnieński,

Krosno,

sanocki,

leski,

bieszczadzki,

przemyski,

jarosławski,

lubaczowski,

przeworski,

łańcucki,

rzeszowski,

Przemyśl,

Rzeszów,

brzozowski.

W nocy na Pomorzu, zachodzie oraz na południu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i słabe. Możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 12 st. C na wschodzie do 15 st. C, 16 st. C na zachodzie, jedynie w kotlinach górskich od 10 st. C do 12 st. C.