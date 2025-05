Alerty IMGW przed niebezpieczną pogodą w Polsce 21.05.2025

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które prognozowane są w pasie północnym, centralnym oraz południowo-zachodnim Polski. Towarzyszyć im będą opady deszczu, porywisty wiatr, a miejscami także grad.

Alerty obejmują województwa:

łódzkie,

opolskie,

dolnośląskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

mazowieckie,

kujawsko-pomorskie,

wielkopolskie,

lubuskie,

śląskie.

Według IMGW możliwe są intensywne opady deszczu o sumie od 15 do 25 mm, porywy wiatru dochodzące do 70 km/h oraz lokalne opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują do godzin wieczornych.

Stopień pierwszy oznacza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. IMGW apeluje o zachowanie ostrożności i bieżące śledzenie prognoz pogodowych oraz komunikatów służb.

Gdzie jest burza w Polsce 21.05.2025? W wielu regionach słychać grzmoty

Aktualnie burze przemieszczają się przez wiele regionów Polski. Towarzyszą im grzmoty, opady deszczu oraz lokalnie silny wiatr. Oto aktualna sytuacja:

warmińsko-mazurskie – grzmoty słychać w okolicach Wielbarka, Nidzicy i Więcborka. Burze przesuwają się w stronę Działdowa, Chorzeli i Myszyńca.

– grzmoty słychać w okolicach Wielbarka, Nidzicy i Więcborka. Burze przesuwają się w stronę Działdowa, Chorzeli i Myszyńca. kujawsko-pomorskie – aktywność burzowa obejmuje pas: Toruń – Gniewkowo – Bydgoszcz – Nakło nad Notecią – Barcin – Żnin – Kcynia. Grzmi również we Włocławku, Izbicy Kujawskiej i Piotrkowie Kujawskim. Burze zmierzają w kierunku Golubia-Dobrzynia oraz Solca Kujawskiego.

– aktywność burzowa obejmuje pas: Toruń – Gniewkowo – Bydgoszcz – Nakło nad Notecią – Barcin – Żnin – Kcynia. Grzmi również we Włocławku, Izbicy Kujawskiej i Piotrkowie Kujawskim. Burze zmierzają w kierunku Golubia-Dobrzynia oraz Solca Kujawskiego. łódzkie – burze pojawiły się w rejonie Poddębic, Warty i Sieradza. Kierują się w stronę Łęczycy i Szadka.

– burze pojawiły się w rejonie Poddębic, Warty i Sieradza. Kierują się w stronę Łęczycy i Szadka. opolskie – wyładowania występują w rejonie Brzegu. Burze przesuwają się w kierunku Kluczborka.

– wyładowania występują w rejonie Brzegu. Burze przesuwają się w kierunku Kluczborka. wielkopolskie – burze notowane są m.in. w Kłecku, Kostrzynie, Poznaniu, Mosinie, Stęszewie, Kościanie, Śmiglu oraz w pasie Izbica Kujawska – Sompolno – Koło – Ślesin – Konin – Pyzdry – Miłosław – Żerków. Przemieszczają się w stronę Mogilna, Trzemeszna, Kórnika, a także w okolice Kłodawy, Krośniewic i Kowala.

– burze notowane są m.in. w Kłecku, Kostrzynie, Poznaniu, Mosinie, Stęszewie, Kościanie, Śmiglu oraz w pasie Izbica Kujawska – Sompolno – Koło – Ślesin – Konin – Pyzdry – Miłosław – Żerków. Przemieszczają się w stronę Mogilna, Trzemeszna, Kórnika, a także w okolice Kłodawy, Krośniewic i Kowala. dolnośląskie – burze obecne są w rejonie Rawicza, Wąsosza, Ścinawy, Lubina, Prochowic i Bogatyni. Przemieszczają się w stronę Kobylina, Milicza, Żmigrodu, Wołowa oraz Leśnej.

Radar burz 21.05.2025. Sprawdź, gdzie jest burza w Polsce - na żywo

Chcesz wiedzieć, gdzie aktualnie grzmi? Dzięki radarowi burzowemu możesz na bieżąco śledzić lokalizację wyładowań atmosferycznych na terenie całego kraju. Na stronie SkyRadar dostępna jest interaktywna mapa burzowa, która w czasie rzeczywistym pokazuje miejsca występowania burz, ich intensywność oraz kierunek przemieszczania się.