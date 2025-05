Maj 2025 – anomalie w całej Polsce. Dane IMGW mówią wszystko

Maj tego roku zaskakuje wyjątkowo chłodną aurą w całym kraju. Z najnowszych danych IMGW wynika, że w porównaniu do norm z lat 1991-2020 temperatury utrzymują się znacznie poniżej przeciętnych wartości. Najmniejsza anomalia odnotowana jest w Świnoujściu, gdzie maj jest o 1,4°C chłodniejszy niż zwykle. Natomiast im dalej na wschód, tym spadek temperatur jest wyraźniej odczuwalny.

W czwartek (15.05) Polska znajdzie się pod wpływem niżu z centrum ulokowanym na pograniczu Polski i Litwy. Niebo będzie mocno zachmurzone, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Możliwe są także burze z opadami krupy śnieżnej. W Karpatach lokalnie spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej sięgający około 5 cm, a w Tatrach nawet do 10 cm.

Deszcz, śnieg i burze z krupą śnieżną. Pogoda w maju oszaleje

Piątek nie przyniesie większej poprawy pogody. Zachmurzenie nadal będzie duże, z przejaśnieniami, a na niektórych obszarach wystąpią przelotne opady deszczu. Możliwe są burze z opadami krupy śnieżnej, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury maksymalne wyniosą od 7°C na północnym wschodzie do 16°C na zachodzie kraju.

Poczucie chłodu dodatkowo wzmocni porywisty wiatr. Na zachodzie, zwłaszcza podczas burz, wiatr może osiągać prędkość do 70 km/h. Nad morzem będzie dość silny i silny – od 35 do 50 km/h, w porywach nawet do 65 km/h, wiejący z kierunków północno-zachodnich i północnych. W wysokich partiach Karpatach porywy wiatru mogą sięgać 65 km/h, w Sudetach nawet do 85 km/h, a miejscami aż do 100 km/h.

Cieplejsza aura nadejdzie dopiero w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Do wtorku możemy spodziewać się jeszcze przelotnych opadów deszczu. Natomiast w środę (22.05) – według synoptyków – w większej części Polski powinno być już słonecznie. Wówczas termometry pokażą od 18-19°C na wschodzie do około 22°C na zachodzie kraju.