Wyż nad Wyspami Brytyjskimi kształtuje pogodę w Polsce

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Wyspami Brytyjskimi znajdować się będzie centrum wyżu, którego klin oddziaływać będzie aż po zachodnią Rosję i Skandynawię. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska będzie pod wpływem wspomnianego klina wyżowego, jedynie na krańcach południowo-wschodnich zaznaczać się będzie strefa odsuwającego się na południe, pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad północno-zachodniej Rosji.

Po południu na północną część kraju nasunie się zatoka płytkiego niżu z chłodnym frontem atmosferycznym. Z północy napływać będzie powietrze arktyczne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Wtorek zróżnicowany termicznie, lokalne opady

We wtorek na większości obszaru Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie i na krańcach północnych duże i tu możliwe słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od około 10 st. C w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, około 13 st. C na wschodzie, do 16 st. C w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, w północnej połowie kraju z kierunków zachodnich, w południowej z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach południowo-wschodnich duże. W Bieszczadach możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 0 st. C na północnym wschodzie, około 4 st. C na większości obszaru kraju, do 7 st. C na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy i południu przygruntowe przymrozki do minus 2 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych, miejscami zmienny.

Środa z większym zachmurzeniem i możliwym deszczem

W środę dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie nad samym morzem małe. Słabe przelotne opady deszczu możliwe na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od około 10 st. C w rejonach podgórskich i na północy, około 13 st. C w centrum, do 17 st. C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju miejscami porywisty, z kierunków północnych.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie przeważnie małe, chwilami umiarkowane. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby, po północy chwilami umiarkowany i przejściowo porywisty, z kierunków północnych, okresami zmienny.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków północnych.