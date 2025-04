IMGW wydał ostrzeżenia dla następujących obszarów:

obszary woj. podlaskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego

oraz wschodnią część woj. warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego.

Na tych terenach prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu miejscami określane jako silne (do 30 mm) i porywy wiatru do maksymalnie 75 km/h. Możliwe będą też opady gradu. Wydane przez Instytut ostrzeżenie obowiązuje w zależności od obszaru do wtorkowego wieczora lub do nocy z wtorku na środę.

Prognoza pogody na 22.04.2025

Według prognozy IMGW dziś ma być zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Miejscami, głównie na wschodzie i południu kraju, a także na Pomorzu pojawią się burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana suma opadów na wschodzie i Pomorzu to do 15 mm, na południu miejscami do 35 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C nad samym morzem, około 17 st. C w kotlinach górskich, około 20 st. C, 22 st. C w centrum, do 26 st. C na wschodzie. W czasie burz porywy wiatru wzrosną do 65 km/h, silniejsze porywy w burzach, do 75 km/h możliwe są na północnym wschodzie.

W nocy zachmurzenie ma być przeważnie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu kraju okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu zanikające burze. Pojawią się silne zamglenia, miejscami, głównie na północy i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6 st. C na północy i w kotlinach górskich, do 12 st. C na wschodzie i miejscami na południu.