Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę pogody na długi weekend majowy, od 1 do 4 maja 2025 roku. Synoptycy przewidują zmienne warunki atmosferyczne w całym kraju.

Ciepły czwartek i piątek z możliwymi burzami

Czwartek (1 maja) przyniesie w większości kraju małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17°C do 24°C, lokalnie nad morzem będzie chłodniej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Piątek (2 maja) zapowiada się cieplej, z temperaturami od 18°C do 27°C. Zachmurzenie wzrośnie, a po południu i wieczorem pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z porywami wiatru do 80 km/h i możliwym gradem.

Ochłodzenie w sobotę i niedzielę

Sobota (3 maja) przyniesie ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13°C do 25°C, najchłodniej będzie nad morzem. Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i możliwe burze. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem porywisty. Niedziela (4 maja) będzie jeszcze chłodniejsza, z temperaturami od 9°C do 18°C. Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, szybko słabnący.