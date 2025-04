Wygląda na to, że po kilku cieplejszych dniach czeka nas spory powrót zimna.

Prognoza pogody. Chłodniejszy maj

Chłodne powietrze może utrzymać się nawet do połowy maja, przez co rzadko zobaczymy na termometrach więcej niż 20 stopniCelsjusza, a w niektóre dni temperatura z trudem osiągnie 15 stopni. Nocami zrobi się mroźno. Możliwe są też opady deszczu ze śniegiem i gradu.

Po weekendowym ochłodzeniu środa przyniesie dalsze ocieplenie do 20-23 stopni w większości kraju. Jednak już od czwartku temperatura zacznie spadać, na wschodzie do 15-17 stopni, a w pozostałej części kraju do 20-23 stopni (nad morzem nadal chłodniej, do 15 stopni). Najcieplejszy dzień zapowiada się na piątek 2 maja, z temperaturami 22-25 stopni, a lokalnie nawet 26 stopni na zachodzie i w centrum.

Jaka pogoda w sobotę?

Od soboty 3 maja zacznie napływać zimne powietrze z północy. Wszystko wskazuje na to, że przez większą część maja będzie zimno, z temperaturami zwykle nie przekraczającymi 15-20 stopni, a w niektóre dni nawet poniżej 15 stopni. Nocami w wielu miejscach mogą wystąpić przymrozki, nawet do -5 stopni Celsjusza. Ta fala chłodu może potrwać aż do połowy maja.

Deszcz ze śniegiem ikrupa śnieżna w prognozach

Do połowy maja pogoda będzie zmienna. Przez Polskę będą przechodzić fronty atmosferyczne, przynosząc przelotne opady deszczu i lokalne burze. Miejscami nie można wykluczyć deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Pomiędzy opadami pojawią się też słoneczne chwile.