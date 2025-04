Majówka to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w kalendarzu. Wielu z nas planuje wtedy urlop, aby połączyć święta z weekendem i cieszyć się kilkoma dniami wolnego z rzędu. Tym razem 1 maja (Święto Pracy) będzie w czwartek. Natomiast 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja) wypadnie w sobotę. Oznacza to, że jeśli ktoś dodatkowo zdecyduje się na urlop w poniedziałek (28.04), wtorek (29.04) i środę (30.04), zyska aż dziewięć dni wolnego.

Pogoda na majówkę 2025. Jaka pogoda będzie na majówkę?

Pozostaje mieć nadzieję, że prognozy pogody na majówkę 2025 ulegną nieco zmianie. Na tę chwile modele meteorologiczne wskazują, że w czasie długiego weekendu nad Polskę nadciągną masy chłodnego powietrza. Przedsmak tego, jak będzie wyglądać pogoda na majówkę, dostaniemy już w najbliższy weekend.

Już w piątek (25.04) termometry pokażą wartości poniżej 20°C. Jeszcze chłodniej zapowiada się weekend – zarówno w sobotę (26.04), jak i w niedzielę (27.04) temperatura maksymalna w ciągu dnia nie przekroczy 15°C. Najniższych wartości należy spodziewać się nad morzem oraz w rejonach podgórskich, gdzie słupki rtęci mogą spaść nawet poniżej 10°C.

Prognoza pogody na majówkę 2025. Niż genueński przejmie stery

30 kwietnia nad południową Europą uformuje się niż genueński, który według najnowszych prognoz już 1 maja dotrze nad południową Polskę. Przyniesie on ze sobą wyraźne ochłodzenie, sporo chmur, a miejscami także opady deszczu. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna majówka nie będzie należeć do tych najprzyjemniejszych pod względem pogody.

1 maja słupki rtęci mają wskazywać od 12 do 17°C w całej Polsce. Najchłodniej będzie na Pomorzu i w województwie zachodniopomorskim – tam temperatury nie przekroczą 12–13°C. Nieco cieplej zapowiada się w centralnej części kraju, gdzie termometry mogą pokazać nawet 17°C. Z kolei mieszkańcy południowej Polski mogą liczyć na 15–16°C.

Pogoda na majówkę 2025. Gorący finał długiego weekendu

2 maja przyniesie lekkie ocieplenie. Na północy kraju prognozowane są temperatury rzędu 15–16°C, w centrum będzie jeszcze cieplej – od 17 do 19°C. Najwyższe temperatury będą na południowym zachodzie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 21°C.

3 maja temperatura znów może nieco spaść. Najchłodniej będzie nad morzem – tam maksymalnie około 13°C. W głębi kraju również odczujemy lekkie ochłodzenie, choć nie będzie ono drastyczne.

Na szczęście finał majówki zapowiada się bardzo przyjemnie. W niedzielę (04.05) niemal w całym kraju spodziewane są temperatury w okolicach 21°C. To może być idealny moment na rodzinny spacer, wycieczkę rowerową czy odpoczynek na świeżym powietrzu.