Artur Surowiecki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz prezes Stowarzyszenia Skywarn Polska poinformował, że w piątek i sobotę nad Polską będzie obecny front atmosferyczny, który przyniesie gwałtowne burze.

– Burze lokalnie mogą przybierać formy superkomórek z opadami gradu i silnym wiatrem – powiedział Surowiecki w rozmowie z PAP.

Nadchodzą gwałtowne zjawiska pogodowe. Burze z gradem i trąby powietrzne

W piątek burze spodziewane są w centrum kraju, natomiast w sobotę na południu. – Tam mogą pojawić się dosyć gwałtowne burze z nasilonymi zjawiskami, miejscami o bardzo gwałtownym przebiegu – ostrzega Surowiecki.

Reklama

Ekspert zaznaczył, że w sobotę istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia trąb powietrznych. – Być może któregoś dnia lokalnie pojawi się trąba powietrzna – dodał, podkreślając, że prawdopodobieństwo jest małe, ale warto być przygotowanym.

W trakcie burz może wystąpić silny wiatr i opady dużego gradu, co stanowi zagrożenie. Miejscami mogą pojawić się ulewne deszcze, które mogą prowadzić do lokalnych podtopień, zwłaszcza w południowej części kraju.

Trąby powietrze w Polsce. Gdzie mogą powstawać? IMGW ostrzega

Reklama

Trąby powietrzne powstają w wyniku gwałtownych burz, którym często towarzyszą intensywne opady deszczu i silne wiatry. W Polsce, szczególnie w regionach takich jak Brama Morawska, warunki atmosferyczne sprzyjają ich powstawaniu.

Eksperci IMGW podkreślają, że zmiany klimatyczne mogą wpływać na częstotliwość i intensywność tych zjawisk w przyszłości.

IMGW regularnie wydaje ostrzeżenia przed trąbami powietrznymi, które mogą wystąpić w różnych częściach kraju, szczególnie w pasie od Lubelszczyzny po Kujawy.

Nie tylko burze i grad. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Czwartek będzie słoneczny, ale nocą pojawią się przymrozki. Dla województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty przed przymrozkami pierwszego stopnia. Na obszarach objętych ostrzeżeniami temperatura przy gruncie wyniesie -2 st. C. Na zachodzie temperatura przyjmie wartości do 11 st. C.