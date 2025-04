"Uwaga! Dziś i w nocy (24/25.04) silny deszcz z towarzyszącymi burzami. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek". Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie:

woj. opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

części woj. świętokrzyskiego,

części lubelskiego.

Ostrzeżenia IMGW

Na zagrożonych terenach prognozowane są porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 75 proc. Alerty będą obowiązywać od czwartku godz. 13 i potrwają do nocy.

Wydano również ostrzeżenia II stopnia przed burzami na terenie

woj. podkarpackiego

i w części woj. małopolskiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

śląskiego

i opolskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 75 proc. Alerty będą obowiązywać od czwartku godz. 13 i potrwają do nocy.

Alert I stopnia przed burzami

Alerty I stopnia przed burzami wydano dla części woj. łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od czwartku godz. 14 i potrwają do nocy.

W woj. dolnośląskim i części woj. lubuskiego, wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 35 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Alerty zaczną obowiązywać od czwartku godz. 14 i potrwają przez całą dobę.

Ostrzeżenia III stopnia przewidują wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Ostrzeżenia II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W przypadku każdych ostrzeżeń zalecana jest ostrożność oraz śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.