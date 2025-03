Pogoda w kwietniu diametralnie się zmieni. Nadchodzą burze śnieżne

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Na początku kwietnia za sprawą wyżu pogoda na kilka dni się poprawi. Pokaże się więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 13-18 st. C. Jednak w pierwszy weekend miesiąca (5-6 kwietnia) do Polski może napłynąć chłodne powietrze z Arktyki.

Reklama

"Jęzor zimna", jak określają to amerykańscy synoptycy modelu GFS, sprowadzi do naszego kraju opady śniegu. Lokalnie możliwe są nawet burze śnieżne, a silny wiatr może tworzyć zawieje i zamiecie. "Najsilniejsze uderzenie zimna przesuwane jest na dni od 7 do 11 kwietnia" – podaje TVN Meteo.

Nawet -11 stopni Celsjusza. Przed nami potężny atak zimy

Według prognoz IMGW śnieg w niektórych regionach ma szansę utrzymać się nawet kilka dni. W tym czasie temperatura przy ziemi może w nocy i nad ranem spaść do -11 st. C na południu kraju. Szczyt ochłodzenia ma nastąpić mniej więcej przed 10 kwietnia.

Po fali zimna, która może trwać do połowy kwietnia, prognozy zapowiadają poprawę warunków atmosferycznych. Zarówno amerykańskie, jak i europejskie modele meteorologiczne przewidują, że druga połowa miesiąca przyniesie łagodniejsze temperatury.

Reklama

Pogoda na Wielkanoc. Są już pierwsze prognozy synoptyków

Tegoroczna Wielkanoc przypada dopiero 20 i 21 kwietnia. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawili pierwsze prognozy pogody. Wstępne wyliczenia zwiastują dynamiczną aurę, która może przynieść zarówno ciepło, jak i deszczowe akcenty.

W tygodniu od 14 do 20 kwietnia prognozowana średnia maksymalna temperatura powietrza będzie wahać się od 10 st. C na północy oraz krańcach południowych do 15 st. C na południowym wschodzie. Średnie temperatury minimalne w tym okresie mają wynosić od 2 st. C na krańcach południowych do 6 st. C na południu.