Zgodnie z prognozami IMGW, początek wiosny 2025 roku będzie wyjątkowo ciepły. Kwiecień przyniesie temperatury powyżej normy z lat 1991-2020, co zapowiada wczesne, przyjemne dni wiosenne. Maj i czerwiec również zaskoczą nas wyższymi temperaturami, co sprawia, że nadchodzące miesiące będą doskonałe do planowania wakacyjnych wyjazdów w Polsce. Chociaż opady pozostaną w normie, w zachodnich regionach mogą wystąpić ich lokalne przekroczenia.