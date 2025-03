Poniedziałek: Chłodny start tygodnia

Na początek tygodnia czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum, na wschodzie i nad morzem możliwe są słabe opady deszczu i mżawki, a w Bieszczadach pojawi się deszcz ze śniegiem. Temperatury maksymalne wyniosą od 5°C do 10°C, a w rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej, ok. 4°C. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem do 80 km/h, a w Sudetach do 55 km/h, powodując możliwe zamiecie śnieżne.

Wtorek: Przelotne opady i pierwsze przejaśnienia

Na północy i wschodzie kraju utrzyma się duże zachmurzenie, miejscami wystąpią słabe przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach można liczyć na rozpogodzenia. Temperatury maksymalne wyniosą od 7°C do 11°C, a chłodniej będzie nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat (ok. 6°C). Wiatr pozostanie porywisty, nad morzem w porywach do 85 km/h.

Środa: Coraz cieplej

W południowych regionach kraju termometry mogą wskazać nawet 15°C. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe są jeszcze opady deszczu. W centrum temperatury sięgną 12°C, a na północy od 6°C do 9°C. Noce nadal będą chłodne, z minimalnymi temperaturami od -4°C w górach do 4°C na północy kraju. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, ale miejscami może osiągać 70 km/h.

Czwartek: Wiosna coraz bliżej

Temperatury wzrosną, sięgając nawet 16°C na południu. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Nocne temperatury wciąż niskie – od -2°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem w porywach do 65 km/h.

Piątek: Ciepły i słoneczny dzień

Poczujemy prawdziwie wiosenną aurę – temperatury sięgną od 13°C na północnym wschodzie, przez 16°C w centrum, do 19°C na południu. Nad morzem będzie chłodniej (7-10°C). Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowych.

Sobota i niedziela: Wiosenny weekend

Prognozy na weekend zapowiadają się rewelacyjnie. Sobota i niedziela będą słoneczne, miejscami bezchmurne. Temperatury maksymalne wyniosą od 13°C do 18°C, nad morzem 8-10°C. Noce pozostaną chłodne, z temperaturami od -2°C do 2°C. Wiatr będzie słaby i zmienny.