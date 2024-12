Meteorologiczna zima rozpoczęła się już dwa tygodnie temu. Niestety tej prawdziwej na razie w ogóle nie widać. Od czasu do czasu za naszymi oknami pada śnieg z deszczem, ale już po chwili po białych płatkach nie ma nawet śladu.

Święta będą białe? Taką pogodę przewiduje IMGW

Dwa tygodnie przed świętami prawie każdy zadaje sobie pytanie czy te święta będą białe? Czy zima przyjdzie i możemy spodziewać się prawdziwie białego Bożego Narodzenia? Jeszcze niedawno synoptycy sugerowali, że możemy spodziewać się silnego ataku zimy w drugiej połowie grudnia.

Teraz nie ma już, co do tego wątpliwości. Tegoroczne święta nie będą ani białe ani zimne. Będzie ciepło i deszczowo. Z informacji, jakie przekazało IMGW wynika, że na zimę w te święta nie ma co liczyć. Grudzień będzie bardziej jesienny niż zimowy.

Druga połowa grudnia będzie ciepła i mokra

IMGW notuje, że grudzień 2024 jest na razie cieplejszy niż wieloletnia norma. Najniższą temperaturę odnotowano do tej pory w Jeleniej Górze (-8,2 st.) oraz w Zakopanem (-7.3). Jak wynika, więc z prognoz tydzień od 16 do 22 grudnia będzie ciepły a średnia temperatura przekroczy 5 stopni. Kolejne tygodnie, w tym ten świąteczny będzie nieco chłodniejszy, ale to nadal nie będzie mróz. Na zimę w święta można liczyć jedynie na Podhalu. W innych rejonach kraju śnieg i mróz być może pojawi się w pierwszej połowie stycznia.