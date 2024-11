Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW – Państwowego Instytutu Badawczego opublikowało prognozę numeryczną, w której uwzględniono średnie temperatury powietrza oraz sumy opadów atmosferycznych na najbliższe tygodnie. Dane te porównano z normą wieloletnią z lat 1991–2020, co pozwala określić, w których regionach kraju warunki będą bardziej, a w których mniej typowe dla tego okresu.

Do 24 listopada temperatura ma nie odbiegać od normy. Jednak już w tygodniu od 25 listopada do 1 grudnia na Pomorzu oraz w Małopolsce (z wyjątkiem gór) temperatury będą wyższe od średniej wieloletniej. W pierwszym tygodniu grudnia (2–8 grudnia) prognozowana temperatura będzie w normie.

Jaka pogoda będzie na święta? [ IMGW. PROGNOZA DŁUGOTERMINOWA]

Zmiany pojawią się w tygodniu od 9 do 15 grudnia, kiedy to cieplej niż zwykle ma być na Pomorzu, natomiast w województwie łódzkim średnie temperatury będą niższe niż zazwyczaj. Tydzień przedświąteczny (16–22 grudnia) przyniesie temperatury powyżej normy w województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

wielkopolskim,

łódzkim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim,

opolskim.

Jeśli chodzi o cały grudzień, w miastach takich jak Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin, Wrocław i Zielona Góra średnie temperatury również będą wyższe od normy.

Prognoza opadów. Czy w grudniu będzie biało?

Według prognoz IMGW opady w pierwszych tygodniach grudnia mogą być obfite. Do do 24 listopada oraz od 25 listopada do 1 grudnia przewidywane są opady powyżej normy w całej Polsce. Między 2 a 8 grudnia opady w normie wystąpią głównie w wschodniej części województw:

zachodniopomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego.

W tygodniu od 9 do 15 grudnia więcej deszczu i śniegu niż zwykle pojawi się na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego oraz w regionach południowych: na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.

Z kolei w tygodniu tuż przed świętami intensywne opady spodziewane są w województwach:

pomorskim,

lubelskim,

podkarpackim,

świętokrzyskim,

opolskim,

dolnośląskim,

i w Tatrach.

Dla całego grudnia prognozy wskazują, że suma opadów atmosferycznych przekroczy normę w całym kraju. Może to oznaczać, że na nizinach dominować będą opady deszczu, a w górach możliwe są obfite opady śniegu.

Co oznacza prognoza IMGW dla świątecznej atmosfery?

Jeśli marzymy o białych świętach, wszystko zależy od regionu. W miastach na nizinach szanse na śnieg mogą być ograniczone przez wyższe temperatury i obfite deszcze. W górach natomiast możemy spodziewać się bardziej zimowej scenerii.

