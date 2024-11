Ostrzeżenie będzie ważne od północy z poniedziałku na wtorek, 19 listopada, i potrwa do godziny 9 rano. IMGW prognozuje, że zamarznięcie mokrej nawierzchni dróg i chodników nastąpi wskutek opadów deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Temperatury spadną do poziomu od -2°C do 0°C, a przy gruncie mogą wynosić nawet -3°C.

Silny wiatr na północy kraju

Równocześnie na północy Polski IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim, a dokładnie w powiecie sławieńskim. Prędkość wiatru może osiągnąć średnio 50 km/h, a w porywach nawet 80 km/h.

Kiedy spodziewać się wichur?

Alert obowiązuje do północy we wtorek, 19 listopada. Kierunek wiatru będzie zachodni, co może powodować trudności, szczególnie w ruchu drogowym oraz w nadmorskich miejscowościach.

Zalecenia dla mieszkańców i kierowców

IMGW apeluje do mieszkańców południowej Polski o zachowanie ostrożności podczas poruszania się pieszo i samochodem. Śliskie drogi oraz chodniki mogą znacząco zwiększyć ryzyko wypadków. Kierowcy powinni zadbać o odpowiednie opony zimowe oraz dostosować prędkość do warunków na drodze.

Ochrona przed silnym wiatrem

Na północy kraju zaleca się zabezpieczenie luźnych przedmiotów na zewnątrz, takich jak meble ogrodowe czy dekoracje. Osoby przebywające w nadmorskich rejonach powinny unikać spacerów w pobliżu drzew i niezabezpieczonych konstrukcji.