We wtorek orkan uderzy w kraje Europy takie: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia i Luksemburg. Nie ominie Niemiec. Na zachodzie tego kraju wiatr będzie wiał z prędkością do 100-120 km na godz., a na wybrzeżu Morza Północnego porywy mogą przekroczyć nawet 140 km na godz. Synoptycy przewidują ulewy prowadzące do podtopień, oraz gwałtowne burze.

Wbrew wcześniejszym prognozom, teraz coraz bardziej prawdopodobne jest to, że orkan nadciągnie na teren Polski. We wtorek w polskich górach będzie wiał halny. Może on osiągać 120-140 km na godz., a w dolinach ok. 80-90 km na godz. W innych częściach kraju wichury pojawią się w nocy z wtorku na środę i w środę.

IMGW wyda ostrzeżenia

IMGW planuje na środę wydanie najwyższego stopnia ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

W nocy z wtorku na środę i w środę na zachodzie Polski wiatr będzie osiągnie 80-90 km na godz., a na Wybrzeżu może nawet dochodzić do 110 km na godz. W pozostałych regionach, gdzie spodziewamy się porywów dochodzących do 60-80 km na godz. Gwałtowny wiatr to nie wszystko. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe są nawet burze, a także śnieżyce.

Bardzo wietrzna pogoda najprawdopodobniej pozostanie z nami aż do czwartku (21.11) do godzin popołudniowych.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, szczególnie na południu i północy kraju, tam też mogą wystąpić lokalnie burze. W górach będzie padał śnieg.

Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C na wschodzie, około 5 st. C w centrum do 7 st. C na wybrzeżu. Nad morzem porywy wiatru osiągną około 80 km/h. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i wybrzeżu miejscami wystąpią opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu i w Bieszczadach dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru będą się nasilały od 80 km/h do 100 km/h.

