Zgodnie z komunikatem IMGW, ostrzeżeniami objęto pas od Wałbrzycha po Suwałki, obejmując województwa:

podlaskie,

mazowieckie,

lubelskie,

podkarpackie,

świętokrzyskie,

łódzkie,

małopolskie,

śląskie,

opolskie.

Oraz częściowo:

dolnośląskie,

kujawsko-pomorskie,

wielkopolskie.

IMGW ostrzega: Marznący deszcz i gołoledź zagraża 12 województwom

Na terenach objętych ostrzeżeniem przewidywane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą prowadzić do powstania gołoledzi. "Temperatura powietrza przy gruncie w wielu miejscach spadła poniżej 0 st. C, co w połączeniu ze słabymi opadami mżawki lub śniegu ziarnistego lokalnie skutkować może zamarzaniem opadów na nawierzchniach dróg i chodników, a w szczególności mostów i wiaduktów" – poinformował Instytut w swoim komunikacie.

Zjawiska te mogą mieć różny przebieg w zależności od lokalnych warunków, dlatego IMGW zwrócił uwagę na konieczność monitorowania rozwoju sytuacji pogodowej. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 11:00 w środę, 13 listopada.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomniał, że ostrzeżenia pierwszego stopnia wskazują na warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do uszkodzeń mienia oraz stanowić zagrożenie zdrowia i życia. W związku z tym IMGW zaleca ostrożność i bieżące śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW, PAP