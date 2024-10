Główne wnioski dotyczą przewidywań dotyczących temperatury oraz opadów, które w porównaniu z normami z lat 1991-2020 mają różnić się pod wieloma względami.

Zaskakująca prognoza na zimę. IMGW przewiduje obfite opady [PROGNOZA DŁUGOTERMINOWA]

Listopad 2024. Wyższa temperatura i więcej opadów. Listopad, według przewidywań IMGW, będzie miesiącem cieplejszym i bardziej mokrym niż w poprzednich latach. Średnia miesięczna temperatura oraz suma opadów w całej Polsce mają być wyższe niż normy wieloletnie. Wskaźniki te wskazują na możliwe trudniejsze warunki pogodowe, szczególnie pod względem opadów, co może mieć wpływ na warunki drogowe i przygotowania do sezonu zimowego.

Grudzień 2024: Regionalne ocieplenie i większe opady

W grudniu synoptycy przewidują, że średnia temperatura powietrza na większości obszaru Polski nie będzie znacząco odbiegać od normy wieloletniej. Wyjątkiem będą jednak regiony na zachodzie kraju, takie jak Szczecin, Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra, gdzie prognozowane jest ocieplenie. To oznacza, że w tych miejscach zima może być łagodniejsza. Mimo to, cały kraj będzie odczuwał zwiększoną ilość opadów w porównaniu do lat poprzednich, co może wpłynąć na zwiększone zagrożenie związane z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Styczeń 2025: Mokro i ciepło na południu

Styczeń ma przynieść kolejną falę obfitych opadów, które będą występować na terenie całej Polski. Szczególnie mokro będzie na południu kraju oraz na Mazowszu, gdzie również przewidywana jest wyższa temperatura w porównaniu do reszty kraju. Tego typu warunki mogą skutkować topnieniem śniegu i lokalnymi powodziami, zwłaszcza w obszarach górskich.

Luty 2025: Stabilna temperatura, ale opady powyżej normy

Luty, według prognoz, ma być miesiącem, w którym temperatura w większości kraju nie będzie odbiegać znacząco od poprzednich lat.Jednakże w województwach centralnych i południowych, takich jak Mazowieckie, Łódzkie, Małopolskie czy Śląskie, synoptycy przewidują cieplejszy miesiąc niż zwykle.Podobnie jak w poprzednich miesiącach, suma opadów w całej Polsce ma przekroczyć normę wieloletnią, co może skutkować utrudnieniami w ruchu drogowym i wyzwaniami związanymi z infrastrukturą.

