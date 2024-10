Reklama

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla powiatów w województwach śląskim, małopolskim oraz podkarpackim. W tych regionach wiatr osiągnie w środę prędkość do 40 km/h, z porywami do 85 km/h. Alerty te będą obowiązywać we wschodnich rejonach oraz w województwie podkarpackim do godziny 15:00 w środę.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty pogodowe w trzech regionach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomniał na platformie X, aby w związku z silnym wiatrem zachować najwyższą ostrożność. "Warto uprzątnąć przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Naładuj telefon komórkowy i rozważ pozostanie w budynku. Zadbaj o osoby starsze, dzieci i zwierzęta. Zamknij drzwi i okna" - napisano w komunikacie.

Ostrzeżenia IMGW są klasyfikowane według stopnia zagrożenia. Pierwszy stopień wskazuje na znaczące zagrożenie, które może prowadzić do utrudnień w codziennym funkcjonowaniu.

Zalecana jest ostrożność, śledzenie pojawiających komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

