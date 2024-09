Deszcz popada mocno w poniedziałek i wtorek w prawie całej Polsce. Opadów będzie najmniej w środę, ale wrócą już w czwartek 12 września i taka pogoda utrzyma się do niedzieli 15 września. W Tatrach śnieg ma spaść w sobotę 14 września. Natomiast na niedzielę zapowiadany jest deszcz ze śniegiem w tym rejonie.

Reklama

Prognoza pogody na poniedziałek 9 września

Jak podaje IMGW do końca dnia w poniedziałek na zachodzie kraju może spaść do 25 mm deszczu.Wiatr będzie porywisty, do 55 km/h. Nastąpi wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie w okolicach 25-26 st. C na przeważającym obszarze kraju. W całym kraju przewidywane są opady deszczu, jedynie na krańcach wschodnich do końca dnia nie powinno padać. Na zachodzie kraju możliwe będą lokalne, słabe burze.

Prognoza pogody na wtorek 10 września

Wtorek zapowiada się z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C do 22 st. C, chłodniej ma być na Suwalszczyźnie i rejonach podgórskich - około 16 st. C. Wysoko w górach będzie wiał silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km/h.

Ulewy w Europie

Intensywne opady deszczu pojawią się w całej Europie, zwłaszcza na południu. Nie jest wykluczone, że spadnie 200 mm wody, a punktowo aż ok. 400 mm, co może doprowadzić do dużych powodzi w ciągu najbliższego tygodnia. Najbardziej narażone na ulewy będą północne Włochy, Słowenia, częściowo Austria, Chorwacja i Albania oraz Alpy.