Silne opady na zachodzie kraju

W czwartek największe opady deszczu prognozowane są dla zachodniej Polski, gdzie suma opadów może osiągnąć nawet 35 mm, zwłaszcza w rejonie Sudetów i ich przedgórza. W pozostałych regionach opady będą mniejsze, z wyjątkiem Małopolski i Górnego Śląska, gdzie suma opadów wyniesie do 15 mm, a towarzyszyć im będą wiatry osiągające prędkość do 60 km/h.

Wpływ niżu Boris na pogodę

Opady są spowodowane napływem wilgotnych mas powietrza związanych z niżem Boris, który przynosi intensywne opady deszczu oraz silniejsze wiatry. Synoptyk Michał Folwardzki wyjaśnia, że ten system pogodowy znacząco wpłynie na warunki atmosferyczne, szczególnie na zachodnie rejony kraju.

Różnice temperatur między wschodem a zachodem

Czwartek przyniesie wyraźne różnice w temperaturach. Na wschodzie termometry pokażą nawet 23-24°C, podczas gdy na zachodzie kraju odnotowane zostaną niższe wartości, sięgające zaledwie 12-13°C. Najchłodniej będzie w Wielkopolsce, Dolnym Śląsku ina Opolszczyźnie. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, z porywami w centralnej Polsce.

Prognoza na noc. Przejaśnienia i mgły na wschodzie, ulewy na zachodzie

W nocy z czwartku na piątek na wschodzie kraju przewidywane są przejaśnienia i rozpogodzenia, jednak mogą wystąpić gęste mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Zachodnia część Polski zmagać się będzie z większym zachmurzeniem i intensywnymi opadami deszczu, które mogą sięgnąć do 30 mm. Temperatura na wschodzie wyniesie około 13-14°C, a na zachodzie spadnie do 8-9°C.

Piątek: Deszczowy zachód, słoneczny wschód

W piątek prognoza wskazuje na duże różnice pogodowe między wschodem a zachodem kraju. Na wschodzie przewidywane są najwyższe temperatury, nawet do 25°C, natomiast na zachodzie dominować będą chmury i opady. Największe sumy opadów, wynoszące do 50 mm, pojawią się w rejonach podgórskich Sudetów.

Wiatr i możliwe burze

W piątek wiatr będzie umiarkowany, głównie z kierunków północnych. Na północy i wschodzie mogą pojawić się burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 15 mm i porywy wiatru do 60 km/h.

Noc z piątku na sobotę. Apogeum opadów na zachodzie

W nocy z piątku na sobotę synoptycy przewidują kulminację opadów na zachodzie i południu Polski. W południowo-zachodnich rejonach suma opadów może osiągnąć nawet 90 mm, zwłaszcza w rejonach Dolnego Śląska i Sudetów. Na nizinach przewidywane są opady do 60 mm. Wiatr w tym czasie będzie umiarkowany, z porywami do 65 km/h, a w rejonach podgórskich Sudetów może osiągnąć nawet 70 km/h. Na wschodzie miejscami możliwe są gęste mgły ograniczające widoczność.

Nadchodzące dni przyniosą wyraźne różnice pogodowe między wschodnią a zachodnią częścią Polski. Niż Boris wpłynie na intensywne opady i silne wiatry, zwłaszcza na zachodzie, podczas gdy wschód kraju cieszyć się będzie wyższymi temperaturami i mniejszymi opadami. Warto przygotować się na zmienne warunki atmosferyczne, szczególnie w zachodnich regionach kraju.