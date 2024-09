Od początku września "w całym kraju rejestrowane są dodatnie anomalie". Najniższe odstępstwa od średniej z ostatnich 20 lat występują w północnej Polsce (plus 2,8 st. C na Helu). Na pozostałym obszarze kraju anomalie przekraczają plus 5 st. C. Najwyższa jest na Śnieżce ( plus 8,7°C).

Prognoza pogody na 7 września

W sobotę 7 września temperatura będzie znacznie wyższa niż przeciętna - prawie w całej Polsce przekroczy 30 st. C. " Najwyższa anomalia jest spodziewana w Warszawie (plus 11,9 st. C)" informuje IMGW. Według meteorologów tak wysokie wartości spotyka się raz na 20 lat.

Taki początek września jest w całej środkowo-północnej Europie. Coś takiego zdarza się bardzo rzadko. To wyjątkowa sytuacja, kuriozum-powiedział Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl. Oprócz tego ostatnim czasie odnotowano w Polsce tropikalne noce, co o tej porze roku zdarza się rzadko. W ciągu najbliższych dni temperatura w Polsce wyniesie do 32 st. C. Odchylenie temperatury średniej w dniu 7 września jest dobrym miernikiem współczesnego ocieplenia klimatu i w ogóle rozchwiania atmosfery - uważają synoptycy tvnmeteo.pl.

Niezwykłe i groźne upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem, które będą obowiązywać w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Dotyczą one prawie całej Polski. Tymczasem w ciągu ostatnich lat temperatura maksymalna w tym okresie wyniosła do 21,1 st. C.

"Ekstremalne temperatury nie są już zjawiskiem jednodniowym, tygodniowym czy miesięcznym. Jeśli jest jedna rzecz, która łączy nasz podzielony świat, to to, że jest coraz bardziej gorąco" - podkreślił sekretarz generalny Antonio Guterres ONZ i po raz pierwszy w historii tej instytucji wezwał świat do podjęcia działań w związku z ekstremalnymi upałami.