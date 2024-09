Dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie 28-31 st. C, wsobotę - 29-32 st. C, niedziela i poniedziałek zapowiadają się także upalnie. Na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Do poniedziałku, do godz. 19 mają obowiązywać ostrzeżenia I stopnia, zaś drugiego do niedzieli - do godz. 19.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Pomarańczowe alerty obowiązują zachodniej części kraju, w następujących województwach:

zachodniopomorskim,

części pomorskiego

części kujawsko-pomorskiego,

lubuskim,

wielkopolskim,

części dolnośląskiego,

opolskim,

części śląskiego,

łódzkim,

części świętokrzyskiego,

części małopolskiego,

podlaskim.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza, a w nocy będzie od 15 do 18 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla województw:

pomorskiego (część),

kujawsko-pomorskiego (część),

mazowieckiego,

lubelskiego,

części świętokrzyskiego (część),

podkarpackiego (część).

W częściach kraju w dzień temperatura wyniesie od 29 do 32 st. C, w nocy - od 15 do 17 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia przed suszą

Upały nie są jedynym zagrożeniem. Na sporym terenie Polski (głównie na wschodzie) doskwiera brak deszczu. Aktualne pozostają wydane przez IMGW pod koniec czerwca liczne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Obowiązują one przede wszystkim we wschodniej części Polski.

Na szczęście IMGW zapowiada opady. Wg prognozy numerycznej w przyszłym tygodniu czeka nas wielki powrót upragnionego deszczu. "W niektórych miejscach nawet termometr się obrazi i nie pokaże więcej niż 20 st. C. Czas wyciągnąć kalosze i cieszyć się powrotem wilgoci" - informuje IMGW.