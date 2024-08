Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, lokalnie do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h - czytamy w komunikacie na X.

IMGW ostrzega: Upał, potężne burze i podtopienia

Najbardziej intensywne zjawiska pogodowe spodziewane są na południu i zachodzie Polski, gdzie prognozowane są ulewne deszcze, miejscami nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy, oraz porywiste wiatry osiągające prędkość 80, a lokalnie nawet 90 kilometrów na godzinę.

"W województwach małopolskim, śląskim, łódzkim i wielkopolskim należy spodziewać się bardzo intensywnych opadów deszczu, które mogą prowadzić do podtopień" - ostrzegają synoptycy.

Na pozostałym obszarze kraju, w tym na północy i wybrzeżu, burze mogą wystąpić, choć będą one słabsze.

Potężne burze i upał nad Polską. IMGW wydało najwyższy alert.

Oprócz burz, w czwartek czeka nas również upał. Na większości obszaru kraju temperatura osiągnie 30-32 stopnie Celsjusza. Chłodniej będzie jedynie na krańcach północno-wschodnich, Podlasiu i Wybrzeżu.

Ciepła pogoda utrzyma się również w nocy z czwartku na piątek. W wielu regionach kraju możemy spodziewać się tzw. "nocy tropikalnej", czyli takiej, podczas której temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza.