Najbardziej intensywne opady deszczu prognozowane są w centrum i na wschodzie, gdzie spaść może od 25 mm do 30 mm. Chłodniej ma być na Podhalu – temperatura maksymalna od 14 st. C. IMGW prognozuje 19 st. C w centrum oraz na północy do 23 st. C na zachodzie. W czasie burz porywy wiatru osiągać mogą do 70 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami

"Główna aktywność burzowa skupia się obecnie nad centralną Polską. Dość wolno przemieszcza się tutaj rozległa burza wielokomórkowa. Towarzyszą jej opady deszczu o natężeniu 2-7 mm/10 min, lokalnie do około 10 mm/10 min, dając godzinne sumy rzędu 15-30 mm - informuje IMGW.

Alerty przed burzami zostały wydane w 11 województwach:

pomorskim, w powiecie człuchowskim;

kujawsko-pomorskim, na południu regionu;

warmińsko-mazurskim;

podlaskim;

wielkopolskim, w powiatach północnych;

łódzkim, poza powiatami południowymi;

świętokrzyskim, poza powiatami południowo-zachodnimi;

małopolskim, w powiatach wschodnich;

podkarpackim;

lubelskim;

mazowieckim.

IMGW wydało także ostrzeżenia hydrologiczne. "W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody" – czytamy w komunikacie.

W przyszły weekend może wrócić upał.