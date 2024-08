Do Polski nadciągają niebezpieczne "burze widma", wraz z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak tornada i ulewne opady. Na razie dają się we znaki mieszkańcom Niemiec. Obecnie nie ma narzędzi badawczych do monitorowania atmosfery pod kątem obecności tego rodzaju wyładowań atmosferycznych, dlatego synoptycy nie mają możliwości, aby przed nimi ostrzegać.