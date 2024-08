"Miłośnicy astronomii, spójrzcie w górę! Czas na deszcz meteorów Perseid. Wyruszcie w nocy 11 sierpnia i przed świtem 12 sierpnia, aby mieć szansę zobaczyć niebiańskie fajerwerki" zachęca NASA.

"Perseidy to nie tylko wyjątkowe zjawisko astronomiczne ale też wielkie święto miłośników astronomii w Polsce i na świecie" przypomina Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach". Najwięcej meteorów w naszej części świata będziemy mogli obserwować w nocy 11/12 i 12/13 sierpnia. A warunki mają być dobre. Sprzyja im faza Księżyca - zajdzie on w czasie, gdy niebo zrobi się wystarczająco ciemne do obserwacji. Oprócz tego do Polski nadciąga ekstremalnie wyżowa pogoda- a jej efektem będzie bezchmurne niebo.

Kiedy noc spadających gwiazd?

Spadające gwiazdy, czyli meteory, to zjawiska świetlne towarzyszące przelotowi skalnego okruchu z kosmosu (meteoroidu) przez atmosferę ziemską. Większość takich drobin spala się w atmosferze, tylko te większe są w stanie dotrzeć do powierzchni naszej planety i po upadku znajdujemy je jako meteoryty.

Meteory pojawiają się na niebie przez cały rok. Do najaktywniejszych rojów meteorów należą Perseidy. Ich aktywność zaczęła się 17 lipca, a potrwa do 24 sierpnia. Najistotniejszy jest jednak okres wokół maksimum, które przypada zwykle w nocy z 12 na 13 sierpnia. Według Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego przewidywany moment maksimum w tym roku przypadnie 12 sierpnia około godz. 16 naszego czasu.

Jak obserwować Perseidy?

Do oglądania meteorów nie potrzeba lornetek ani teleskopów. Potrzebne jest tylko niebo bez chmur i najlepiej widoczność na duży fragment nieboskłonu. Im ciemniej w okolicy, tym więcej meteorów zobaczymy, więc jeśli nie możemy udać się poza miasto, warto znaleźć obszar, w którym lampy uliczne nie świecą w oczy.

Gdzie obserwować Perseidy?

Ogłoszenia o szczegółach imprez szykowanych przez planetaria i inne instytucje oraz organizacje, można znaleźć w mediach lokalnych i zaplanować sobie polowanie na meteory w towarzystwie innych osób z pikniku astronomicznego. Część placówek zaplanowało zaś obserwacje w nocy z poniedziałku na wtorek (12/13 sierpnia). I tak przed Planetarium Śląskim w Chorzowie Noc Perseidów rozpocznie się o godz. 21.00 w okolicy pomnika Mikołaja Kopernika. Komentować obserwacje będzie astronom i wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka.

Natomiast pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich Noc Perseidów rozpocznie się o godz. 20.00. Zaprezentuje się na niej m.in. astrofotograf Bartosz Wojczyński oraz kierownik Obserwatorium Astronomicznego Planetarium Śląskiego Krzysztof Dwornik. Do godz. 23.00 za darmo będzie można zobaczyć Mobilne Planetarium. Od godz. 21 wspólne obserwacje spadających gwiazd organizuje też w warszawskie Centrum Nauki Kopernik.